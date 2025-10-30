PODCAST CANLI YAYIN

Bayramda çalışanlar için ek ödeme fırsatı! 1.5 gün için çift yevmiye...

Cumhuriyet Bayramı’nda 1.5 gün tatil yapılırken, bu sürede işlerinin başında olan çalışanlar ek ödeme alacak...

Bayramda çalışanlar için ek ödeme fırsatı! 1.5 gün için çift yevmiye...

Cumhuriyet'in 102'nci yılını kutladık. Çalışanların büyük bölümü 28 Ekim'de yarım gün ve 29 Ekim'de ise tam gün tatil yaptı. Tabii bu tarihlerde özel sektörde bazı çalışanlar görevleri başındaydı. Resmi tatil günlerinde çalışmayan işçiler paralarını tam olarak alıyor. Bu tarihlerde çalışanlara ise tam ücretinin yanı sıra resmi tatilde çalıştığı her gün için ayrıca bir günlük ücret daha ödenmesi şart. Yani Cumhuriyet Bayramı tatilinde çalışanlar ücretini tam alırken, 1.5 günlük ilave ücret daha alacak. Böylece 1.5 gün için 3 günlük yevmiye almış olacak.

MAAŞA GÖRE NE ALIR?
Maaşa göre alınacak ek ödeme farklılık gösterecek. 30 bin lira ücreti olan çalışanın günlük ödemesi bin liraya denk geliyor. Bu çalışan eğer 1.5 günlük tatilde çalışmışsa tam maaşına ilaveten bin 500 lira ilave ödeme alacak. Bu ödeme fazla mesai yapmışsa artacak. Hatta Cumhuriyet Bayramı hafta tatiline denk gelmişse o günün ek ödemesi yüzde 50 zamlı olarak yapılacak.

PARA YERİNE İZİN YOK
Bayramlarda yapılan çalışmaların ücreti işçilere nakit olarak ödeniyor. Bu çalışmalar yerine izin kullandırma gibi bir uygulama mevzuata aykırı kabul ediliyor. İşveren bayramda çalıştırıp bayramdan sonra izin uygulaması yapamıyor. Ayrıca bayramda çalışan işçiye zamlı ücretini ödemek durumunda. Yani bayram gününü normal gün gibi düşünerek ödeme yapması mümkün değil

Yargıtay kararlarına göre, resmi tatilde 1 saat bile çalışılsa tam gün çalışılmış sayılması gerekiyor.

