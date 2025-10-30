102 yaşındaki Türkiye Cumhuriyeti'nin gurur tablosu

Türkiye'nin yerli ve milli otomobil hayalini gerçekleştiren Togg, banttan inişinin üçüncü yılında Avrupa'ya açıldı. Togg Teknoloji Kampüsü, 29 Ekim 2022'de Cumhuriyet Bayramı'nda törenle açılırken, açılışta Togg'un ilk akıllı cihazı C SUV'un seri üretim bandından inişi kutlandı. Seri üretim 2023'ün Mart- Nisan aylarında başlarken, bu dönemden Eylül 2025'e kadar 73 bin Togg kullanıcılarla buluştu.
Yerli otomobil, geçen yıl satılan elektrikli otomobillerin yüzde 30'unu oluştururken, Togg'un payı bu yılın 9 aylık döneminde ise yüzde 17.4 oldu. Togg'un yeni modeli T10F, 15 Eylül itibarıyla Türkiye'de ve 29 Eylül'de Almanya'da satışa sunuldu. Araç, Türkiye'de geçen ay bin 194 adetlik satışla elektrikli otomobil pazarının en çok satılan ikinci aracı oldu. Yeni modelle beraber T10X de Almanya'da kullanıcılara ulaştı.
2.6 MİLYON UÇUŞ 400.2 MİLYON YOLCU
Cumhuriyet döneminin en büyük projeleri arasında yer alan İstanbul Havalimanı'nın hizmete açılmasının ardından 7 yıl geçti. İlk fazı 29 Ekim 2018'de törenle açılan İstanbul Havalimanı'ndan, 19 Ekim 2025'e kadar geçen sürede gerçekleştirilen 2 milyon 682 bin 731 uçuşta 400 milyon 270 bini aşkın yolcu taşındı.
İstanbul Havalimanı'na uçuş gerçekleştiren hava yolu şirketi sayısı 115'e yükselirken, uçulan nokta sayısı 330'u aştı. Uçulan ülke sayısı ise 120 oldu. İstanbul Havalimanı, 2022, 2023 ve 2024'te Avrupa'nın en çok uçuş yapılan uluslararası havalimanı unvanını kazandı. Proje, bu yılın geride kalan kısmının büyük bölümünde de zirvedeki yerini korudu. İstanbul Havalimanı'nda bu yıl 17 Nisan'da, üç uçağın birbirinden bağımsız pistlere aynı anda iniş veya kalkış yapabildiği "eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonu" başladı.
12 YILDA 1.4 MİLYAR KİŞİ TAŞIDI
Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 29 Ekim 2013'te açılan Marmaray'ın, 12 yılda 1 milyar 430 milyon yolcuya hizmet verdiğini kaydetti.
Marmaray'ın, dünyanın en derin batırma tüp tünellerinden biri olarak tarihe geçtiğinin altını çizen Uraloğlu, "Günde 287 sefer düzenleniyor. Hafta sonları sayı 297'ye çıkıyor. Nisan 2020'de başlayan yük treni geçişleriyle, büyük bölümü ihracat olmak üzere 1 milyon 679 bin ton yük taşındı" dedi