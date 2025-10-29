PODCAST CANLI YAYIN

Gabar’da petrol üretimi 80 bin varile ulaştı

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da günlük petrol üretiminin 80 bin varile ulaştığını, bölge için belirlenen 2025 üretim hedefinin şimdiden yakalandığını söyledi.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Gabar’da petrol üretimi 80 bin varile ulaştı

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da günlük petrol üretiminin 80 bin varile ulaştığını, bölge için belirlenen 2025 üretim hedefinin şimdiden yakalandığını söyledi. Bölgedeki Şehit Aybüke Yalçın, Şehit Esma Çevik, Şehit Teğmen Akdeniz, Bulmuşlar, Mehmet İrfan Güler ve Bülent Sadioğlu sahalarında üretim rekor seviyeye ulaştı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Netanyahu’nun katliam emri sonrası İsrail Gazze'de ateşkesi bir kez daha ihlal etti: Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti
Casusluk soruşturmasında flaş detay: MI6 ajanı Hüseyin Gün'ün “Ümit Özdağ” planı ortaya çıktı!
Koza Altın
ALTAY tankı dualarla envantere girdi! Başkan Erdoğan'dan "yeni bir denklem kuruluyor" mesajı: Her alanda güçlü ve caydırıcı olmalıyız
İdefix
Başkan Erdoğan'dan A Milli Kadın Futbol Takımı'na tebrik telefonu! "Başarının tekrarını bekliyorum"
Kuruluş Orhan
Türkiye'den ateşkesi ihlal eden İsrail'e sert tepki: Soykırım şebekesini durdurun!
7 üst klasman isim listede! TFF bahis skandalına karışan isimleri açıkladı: Zorbay Küçük...
Tank gibi Togg! Başkan Erdoğan Altay tankının teslim törenine yerli otomobilin yeni bir versiyonu ile geldi
Mücadelenin ön saflarında yer aldı! Terör devletinin şehit ettiği Yahya Sinvar'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Türk Telekom
PKK çekildi ama... Çatı yapılanma KCK'dan "Bayık" provokasyon: "SDG, YPG, YPJ, PJAK silah bırakmayacak"
Yerli savunma araçlarıyla gövde gösterisi! ALTAY şov yaptı
Savunma sanayiinde 23 yıllık devrim | ALTAY Tankı TSK envanterinde! İşte ordunun gücüne güç katacak çelik süvarinin özellikleri!
Başkan Erdoğan davet etti: Almanya Şansölyesi Friedrich Merz Türkiye'ye geliyor
Gizli yazışmalar deşifre! MI6 ajanı Hüseyin Gün 2018'de CIA'ci Aaron Barr'a "Muharrem İnce" analizi yaptırdı: "Seher 'mommy'im tanıyordu"
Hüseyin Gün'ün FETÖ bağlantıları deşifre oldu! Zekeriya Öz'ün kasası Aytaç Ocaklı ile aynı şirkete ortak
Musk Wikipedia'ya meydan okudu Grokipedia'yı duyurdu: "10 kat daha iyi" dedi! Nedir bu Grokipedia?
Memura emekliye %19,59 enflasyon farkı: En düşük maaş 61 bin TL’yi aşacak! Polis, kaymakam meslek meslek zam tablosu