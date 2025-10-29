Gabar’da petrol üretimi 80 bin varile ulaştı

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da günlük petrol üretiminin 80 bin varile ulaştığını, bölge için belirlenen 2025 üretim hedefinin şimdiden yakalandığını söyledi. Bölgedeki Şehit Aybüke Yalçın, Şehit Esma Çevik, Şehit Teğmen Akdeniz, Bulmuşlar, Mehmet İrfan Güler ve Bülent Sadioğlu sahalarında üretim rekor seviyeye ulaştı.