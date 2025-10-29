Bakan Memişoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile bir araya geldi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'le bir araya geldi. Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, sağlık hizmetleri ve yatırımlarına ilişkin finansman stratejileri ile gelecek döneme yönelik beklentiler ele alındı. Bakan Memişoğlu, toplantıya dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık sisteminin sürdürülebilirliği ve yatırımların etkinliği üzerine kapsamlı bir değerlendirme yaptıklarını ifade etti.

Memişoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Memişoğlu, "Sağlık alanının geleceğine yatırım yapmaya ve sağlık sistemimizi daha ileriye taşımaya kararlıyız. Bu kararlılıkla gecemizi gündüzümüzle birleştirecek, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da çok daha iyisi için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.