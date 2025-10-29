1.5 trilyon liralık 500 bin sosyal konut projesiyle 300 sektör canlanacak!

Türkiye , tarihinin en büyük sosyal konut projesini hayata geçiriyor. 500 bin sosyal konut için düğmeye basılırken, detaylar da netleşiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin konutu 86 milyon nüfusa göre dağıttıklarını vurguladı.

İstanbul'da 100 bin konut yapıldığını dile getiren Kurum, "Buna ilave bir de 15 bin kiralık konut yapıyoruz. Ankara'da 30 bin 823 ile en fazla konut yaptığımız ikinci ilimiz. İzmir bir taraftan da deprem bölgesi yani orada da konutların dönüşmesi gerekiyor. 1.5 trilyon liralık bir proje. Bu projeyle birlikte yaklaşık 300 sektörü tetikleyeceğiz. İstihdam yaratacağız, üretime katkı sağlayacağız, ekonomi canlanacak" dedi.



