1.5 trilyon liralık 500 bin sosyal konut projesiyle 300 sektör canlanacak!

Türkiye , tarihinin en büyük sosyal konut projesini hayata geçiriyor. 500 bin sosyal konut için düğmeye basılırken, detaylar da netleşiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin konutu 86 milyon nüfusa göre dağıttıklarını vurguladı.
İstanbul'da 100 bin konut yapıldığını dile getiren Kurum, "Buna ilave bir de 15 bin kiralık konut yapıyoruz. Ankara'da 30 bin 823 ile en fazla konut yaptığımız ikinci ilimiz. İzmir bir taraftan da deprem bölgesi yani orada da konutların dönüşmesi gerekiyor. 1.5 trilyon liralık bir proje. Bu projeyle birlikte yaklaşık 300 sektörü tetikleyeceğiz. İstihdam yaratacağız, üretime katkı sağlayacağız, ekonomi canlanacak" dedi.
Bakan Kurum, projenin konut kiralarını, konut fiyatlarını aşağı çekeceğini belirterek, "Arzı artıracaksınız ki konut fiyatı düşsün, kira fiyatı düşsün. Yani konut kira fiyatlarının artışına baktığınızda enflasyon değerinin üstünde. Aslında enflasyona da katkısı olacak. Bizim hedefimiz hem deprem dönüşümünü gerçekleştirmek hem de şehirlerde evi olmayan dar gelirli vatandaşımızı ev sahibi yapabilmek" şeklinde konuştu.
TAPUDA 24 EKİM KRİTERİ
Kurum, başvuru koşullarına ilişkin şu bilgileri verdi: "10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes başvurabilir. 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Eş ve çocukları dahil tapuda kayıtlı taşınmazı olmayacak. 24 Ekim itibarıyla üzerinde tapu varsa o vatandaşlarımız başvuramayacak. Çünkü biz bu projeyi 24 Ekim itibarıyla duyurduk. 10 Kasım'da başlattığımız başvuruları 19 Aralık'a kadar alacağız ve ihalelerimizi de yani inşa sürecini de Kasım itibarıyla başlatacağız. Aralık'ta kuralarımızı çekeceğiz. 2026 Mart'ın başına kadar kura süreci yürüyecek ve ilk konutları da 2027'nin Mart ayında teslim edeceğiz."
SAĞLAMLIĞIN 3 MADDESİ
Bakan Kurum, "TOKİ konutlarımızın sağlamlığının sırrını biliyor musunuz?" mesajıyla bir paylaşım yaptı. Paylaşımda radye temel, tünel kalıp ve perde beton sistemleriyle TOKİ konutlarının depremlere dayanıklı inşa edildiği vurgulandı.
SİTE AİDATINA ENFLASYON FRENİ
Bakan Kurum, Türkiye genelinde fahiş site aidat ücretlerine ilişkin düzenleme yapılacağını söyledi. Site yönetimlerinin kontrol altına alınacağını duyuran Kurum, sözlerine şöyle devam etti: "Tamamı Bakanlığımız denetimine girecek. Yani vatandaşımızdan gelen bir talep varsa biz gidip site yönetimini vatandaşımızın talebi doğrusunda denetimini gerçekleştireceğiz. Buna ilave olarak aidatlara, site yönetim şirketi enflasyonun üzerinde artış yapamayacak. Yani TEFE-TÜFE'nin üzerinde artış yapamayacak. Bunu da 3 ay içinde genel kurula götürmek zorunda."
Kurum, "2 büyük deprem yaşadık. TOKİ binalarında yaşayanların kılına bile zarar gelmedi. Bu sağlamlıkla inşa sürecini yürütüyor olacağız" dedi.