Konkordato suistimallerine önlem: Borçta değişiklik yoksa veya son 6 ayda yer değişikliği varsa tekrar başvuru yasak!

Suistimalleri önleyecek teklif hazırlandı. Konkordato başvurusu reddedilenler, ödeme koşulları ve merkez değişikliği ile tekrar tekrar başvuru yapamayacak. Yeniden başvuru için yeni kriterler getirilecek...

Konkordato başvurularında suistimallerin önlenmesi için harekete geçildi. Bu konuda hazırlanan Cebri İcra Yasa Teklifi'nin önümüzdeki haftalarda TBMM gündemine taşınması bekleniyor. Teklif ile yasanın ilgili maddesine "Konkordato talebi mahkemece reddedildikten sonra, borcun ödenmesini sağlayacak olan kaynaklarda önemli bir değişiklik gerçekleşmedikçe veya ileriye yönelik olarak böyle bir değişikliğin gerçekleşeceği somut olarak ortaya konulmadıkça, tekrar adi konkordato teklifinde bulunulamaz" fıkrası ekleniyor. Düzenlemenin gerekçesinde ise şöyle deniliyor:

KAPI KAPI DOLAŞMAK YOK
"Adi konkordato talebi reddedilen ve aktifi pasifinden fazla olan bir borçlunun hiç kuşkusuz tekrar adi konkordato teklifinde bulunması yasaklanamaz. Ancak böyle bir teklifin başarılı olabilmesi için mutlaka borcun ödenmesini sağlayacak kaynaklarda önemli değişikliğin gerçekleşmesi veya ileriye yönelik olarak böyle bir değişikliğin gerçekleşeceğinin somut olarak ortaya konulması gerekmekte. Böylece borçlunun adeta kapı kapı dolaşarak konkordatonun koruyucu hükümlerinden yararlanması engellenmek istenmiştir."

YER DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMIŞSA
Taslağa göre başvuru tarihinden geriye doğru 6 ay içinde yer değişikliği yapılmışsa konkordato talebi dikkate alınmayacak. Düzenlemenin gerekçesinde, "Böylece, kötü niyetli zorlamalar engellenmek ve konkordato talebi bir mahkeme tarafından reddedilen borçlunun hemen yer değişikliği yaparak, şartlarda bir değişiklik bulunmamasına rağmen, bu kere başka bir yer mahkemesi nezdinde konkordato talebinde bulunmasının önüne geçilmek istenmiştir" denildi.

