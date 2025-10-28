PODCAST CANLI YAYIN

İşsizlik Eylülde sabit kaldı: Oran yüzde 8.6, gençlerde düşüş yüzde 14.9’a geriledi! 29 aydır tek hanede

Eylül ayında işsizlik oranı yüzde 8.6 oldu. Genç nüfusta ve kadınlarda işsizlik oranı düşüş kaydetti...

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, imalat sektörüne yönelik yeni teşvik paketi ile 3 milyon gence özel istihdam programının ayrıntılarını açıkladı. Ne istihdamda ne de eğitim ve öğretimde olan gençler (NEET) için özel bir program hazırlığında olduklarını söyleyen Bakan Işıkhan, "Bu gençler, 15- 29 yaş grubunda olup ne eğitimde ne istihdamda ne de herhangi bir kurs alan kesim.

Bu gençler için ciddi programlar hayata geçireceğiz" dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yürütülen çalışma kapsamında yeni bir uygulamanın devreye alınacağını aktaran Işıkhan, "İstihdamı koruyan hatta artıran firmalara destek vereceğiz. İmalat sanayiinde faydalanacak sektör sayısını artıracağız. Destek miktarını da aynı şekilde artıracağız" diye konuştu.


Türkiye'de işsizlik oranı, Eylül'de bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 8.6 olarak tespit edildi. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7.4, kadınlarda yüzde 11.1 olarak tahmin edildi. Genç (15-24 yaş) nüfustaki işsizlik oranı da 0.9 puan azalarak yüzde 14.9 oldu.

1.8 PUANLIK DÜŞÜŞ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, işsizlik oranında, tek haneli oranlardaki istikrarlı seviyenin 29'uncu aya taşındığını, kadınların ve gençlerin işsizlik oranında geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla 1.1 ve 1.8 puan düşüş kaydedildiğine işaret etti. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan da "İstihdam edilenlerin sayısı 32 milyon 491 bin kişi, istihdam oranı yüzde 48.9 oldu. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde planlı adımlar atmaya devam edecek, istihdamda tarihi başarılarımızı yenileyeceğiz" dedi.

