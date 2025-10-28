PODCAST CANLI YAYIN

Gram biriktiren dikkat! Altın düştü mü yükseldi mi? 28 Ekim 2025 CANLI ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Geçen hafta dalgalı bir seyir izleyen sarı metalde Ekim 2025 sonu güncel fiyatlar merak ediliyor. Peki 28 Ekim itibarıyla gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve diğer birimler ne kadar oldu? Bugün altın alış satış fiyatları ne kadar, kaç TL? Altın düştü mü yükseldi mi? İşte piyasadan son veriler.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Gram biriktiren dikkat! Altın düştü mü yükseldi mi? 28 Ekim 2025 CANLI ALTIN FİYATLARI

Sarı metalde son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Geçen hafta dalgalı bir seyir izleyen altın cephesinde Ekim 2025 sonu güncel fiyatlar merak ediliyor. İşte piyasadan son veriler.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Altının gramı 5 bin 335 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 5 bin 335 liradan işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gramı, günü yüzde 3,2 azalışla 5 bin 367 liradan tamamladı. Yeni güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 5 bin 335 lira seviyesinde bulunuyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ONS fiyatı ne kadar oldu?

Çeyrek altın 9 bin 280 liradan, Cumhuriyet altını ise 36 bin 970 liradan satılıyor. Güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,7 azalışla 3 bin 953 dolarda seyrediyor. ABD-Çin arasında olası bir ticaret anlaşmasına ilişkin iyimserlik, güvenli liman varlıklara olan talebi azaltırken yatırımcılar bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Japonya Merkez Bankasının (Fed) faiz kararlarını bekliyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Piyasa beklentileri ne?

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında verimli bir toplantı gerçekleşmesi durumunda altındaki düşüşün hızlanabileceğine belirterek, Fed'in faiz kararından çıkacak sonuç ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının da altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini söyledi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Analistler ne diyor?

Analistler, bugün Almanya'da GfK tüketici güven endeksinin, ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 500 doların destek, 4 bin 250 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

(Takvim foto arşiv)(Takvim foto arşiv)

🟡 Altın Fiyatları (28 Ekim 2025)

ALTIN (TL/GR)
Alış: 5.331,47
Satış: 5.332,23

22 Ayar Bilezik
Alış: 5.121,10
Satış: 5.179,65

Altın (ONS)
Alış: 3.941,64
Satış: 3.942,19

Altın ($/kg)
Alış: 126.447,00
Satış: 126.465,00

Altın (Euro/kg)
Alış: 147.420,00
Satış: 147.441,00

Cumhuriyet Altını
Alış: 36.514,00
Satış: 36.944,00

Yarım Altın
Alış: 18.313,00
Satış: 18.546,00

Çeyrek Altın
Alış: 9.156,00
Satış: 9.279,00

Reşat Altını
Alış: 36.546,47
Satış: 36.976,95

Kulplu Reşat Altını
Alış: 36.548,69
Satış: 36.979,20

22 Ayar Altın (TL/Gr)
Alış: 5.110,01
Satış: 5.368,42

18 Ayar Altın (TL/Gr)
Alış: 3.891,97
Satış: 3.892,52

14 Ayar Altın (TL/Gr)
Alış: 3.085,85
Satış: 4.186,81

Kapalıçarşı Ziynet 2.5
Alış: 91.228,30
Satış: 92.709,35

Kapalıçarşı Beşli Altın
Alış: 184.737,32
Satış: 188.387,23

Gremse Altın
Alış: 91.228,30
Satış: 93.337,31

Ata Altın
Alış: 37.631,68
Satış: 38.590,84

Tam Altın
Alış: 36.491,32
Satış: 37.220,75

Külçe Altın ($)
Alış: 135.400,00
Satış: 135.500,00

Has Altın
Alış: 5.304,81
Satış: 5.305,56

Hamit Altın
Alış: 36.546,47
Satış: 36.976,95

(Takvim foto arşiv)(Takvim foto arşiv)

CANLI ALTIN FİYATLARI

(Takvim foto arşiv)(Takvim foto arşiv)

CANLI DOLAR - EURO FİYATLARI

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Balıkesir'de 6.1 ve 4.2 büyüklüğünde deprem: Ekipler sahada! Bakan Memişoğlu açıkladı: Tüm yaralılar taburcu edildi
İsrail’de Eurofighter paniği: Zamanlamaya dikkat! Başkan Erdoğan ile Starmer’ın imzası dünya gündeminde
Kuruluş Orhan
Hüseyin Gün'ün FETÖ bağlantıları deşifre oldu! Zekeriya Öz'ün kasası Aytaç Ocaklı ile aynı şirkete ortak
Kalyon Holding
İzmir'de aynı manzara! Yağış sonrası Bergama sokakları göle döndü
İdefix
Süper Lig'den 5 isim var! Bahis soruşturması hakemlerle sınırlı kalmayacak
Memura emekliye %19,59 enflasyon farkı: En düşük maaş 61 bin TL’yi aşacak! Polis, kaymakam meslek meslek zam tablosu
Balıkesir Sındırgı'da yıkılan binalar havadan görüntülendi
Beştepe'de tarihi imza: İngiltere ile Eurofighter anlaşması imzalandı! Başkan Erdoğan'dan iş birliği mesajı
Türk Telekom
Yıldırım, dolu, fırtına aniden bastıracak! Meteoroloji İstanbul ve Ankara dahil o illeri uyardı: Sıcaklık 10 derece düşecek
MI6-İmamoğlu bağlantısını "mommy" mi organize etti? Seher Alaçam süslü şapkasıyla dosyaya girdi... "Şark şeytanı" Gertrude Bell'i anımsattı
Emekliye yüzde 13.13 enflasyon zammı: Yeni anket FKB'den geldi! SSK BAĞKUR'lu için 6.4 puanlık refah payı masada
Eurofighter mı F-16 mı? İşte Eurofighter Typhoon'u "avcı" yapan özellikleri! F-35 ile arasındaki hangi farklar var?
CANLI ANLATIM | Kartalkaya yangını için hesap günü! Kime ne kadar ceza isteniyor?
İBB'de casusluk "Eko"sistemi! Soruşturmada kilit halka "İstanbul Senin" uygulaması: 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı
A'dan Z'ye TOKİ 500 bin konut projesi! Başvuru ve teslimat süreci nasıl olacak? En çok merak edilen 30 soruya 30 cevap
CIA-NSA-MI6 ile İBB'yi ele geçirdiler memlekete göz diktiler! 2019 seçimlerini sakatlayan siyasal casusluk: İmamoğlu ve "2. Cambridge Analytica"