Gelir idaresi 2024’te beyan vermeyen 2 bin 335 mükellefi vergi dairesine bildirdi! Yaklaşık 500 milyon lira vergi kaybı tespit edildi

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2024 yılında kira, ücret, menkul sermaye iradı ile değer artışı kazancı geliri elde eden ancak bu gelirlerine ilişkin beyanda bulunmayan mükelleflere yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Başkanlık, beyan dönemi öncesinde yoğun bilgilendirme çalışması yürüttü. Tüm hatırlatma ve bilgilendirmelere rağmen beyana tabi gelirini bildirmeyen mükellefler için de harekete geçildi.

İlk aşamada, beyana tabi kâr payı kaynaklı menkul sermaye iradı elde etmesine rağmen beyanname vermeyen ve yaklaşık 500 milyon lira vergiyi ziyaa uğrattığı tespit edilen 2 bin 335 mükellef vergi dairelerine bildirildi.