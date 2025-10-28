Bakan Kurum 500 bin sosyal konut için en çok merak edilen soruları tek tek yanıtladı!

81 ili kapsayan "Yüzyılın Konut Projesi" ile inşa edilecek 500 bin sosyal konut, dar gelirli vatandaşlar için yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneği ile satışa sunulacak. Başvuru takvimi yaklaşırken; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum proje ile ilgili en çok merak edilen soruların yanıtlarını paylaştı:



Süreç nasıl olacak?

Başvurular 10 Kasım-19 Aralık arasında toplanacak. İnşa ve ihale süreci Kasım itibarıyla başlayacak. Hak sahibi belirleme kuraları 29 Aralık-27 Şubat'ta yapılacak. Teslimatların ise 2027 Mart itibarıyla başlaması planlanıyor.



Kimler başvuru yapabilir?

18 yaşını tamamlamış, 10 yıldır T.C. vatandaşı olanlar.



Kime ne kadar kontenjan sağlanacak?

Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gazi: % 5 - Engelliler: % 5 - Emekliler: % 20 - 3 ve daha fazla çocuklu aileler: % 10 - 18-30 yaş arası gençler: % 20 - Diğer alıcı adayları



"Genç" kategorisine kimler başvurabilir?

10 Kasım 1995 ve sonrasında doğmuş olup, 18 yaşını doldurmuş olanlar (18-30 yaş).



"3 ve daha fazla çocuklu aileler" kategorisine kimler başvurabilir?

19.12.2007'den sonra doğan 18 yaşından küçük en az 3 çocuğu olanlar.

İKAMET ŞARTINA DİKKAT!



İkamet şartları nelerdir?

Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak. Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak. "Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri" kategorisindekilerin, proje ilinde 3 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması gerekecek.



Oturduğum ilçede proje yoksa başvuru yapamaz mıyım?

İkamet edilen ilçede proje yoksa il merkezindeki projeye başvuru yapılabilecek. Büyükşehirlerde, merkez ilçelerde ikamet edenler ilçe ayrımı olmadan il merkezindeki projelere başvurabilecek.



Depremzedeyim, 1 yıldan fazladır başka kentte yaşıyorum. Memleketimdeki projeye başvurabilir miyim?

Deprem bölgesindeki 11 il projelerine başvuru yapacaklar için nüfusa kayıtlı oldukları ilin deprem bölgesinde olması yeterli olacak. Dilerlerse geriye dönük 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettikleri ilde de başvuru yapabilirler. KONUT SEÇİMİ YOK



Kurada çıkmayanlar başvuru ücretini alabilecek mi?

Evet.



Başvurular hangi kanallardan yapılacak?

Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri veya e-Devlet üzerinden.



e-Devlet başvurusunda ödeme nasıl yapılır?

Sistemin verdiği IBAN'a, EFT/ havale/ATM yoluyla yapılmalı.



Başvuru sırasında konut tipini seçebilir miyim?

Konut tipi kura ile belirlenecek.



Aynı kişi birden fazla kategoriye başvurabilir mi?

Hayır.



Kategorimde kazanamazsam şansım biter mi?

Hayır. "Diğer Alıcılar" kategorisine aktarılırsınız.

ASGARİ GELİR ŞARTI YOK



Projenin gelir şartı İstanbul ve diğer iller için farklı mı?

Evet. Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin, diğer iller için 127 bin TL olmalı.



Geliri olmayanlar başvurabilir mi?

Evet. Asgari gelir şartı yok.



HİSSELİ TAPUSU BULUNAN DA BAŞVURABILECEK



Hisseli tapu sahipleri başvurabilir mi?

Tam bağımsız hissesi olmadığı sürece ev sahibi sayılmaz ve başvuru yapabilir.



Yapı kullanım belgesi olanlar başvurabilir mi?

Konutu olanlar başvuru yapamazlar.



Yurt dışındaki T.C. vatandaşları başvurabilir mi?

Sadece Türkiye'de ikamet şartını sağlayanlar başvurabilir.



Engelli ve emekli kategorisinde başvurular e-Devlet'ten yapılabilir mi?

Evet. Ancak sözleşme aşamasında belgeler ibraz edilmelidir.



Şehit ailesi kategorisinde yaş sınırı var mı?

Hayır, bu kategoride yaş sınırı yok.



Kiralık konutlar sadece İstanbul'da mı olacak?

Evet. 15 bin adetle sınırlı olmak üzere sadece İstanbul'da olacak.



DEDE VE ÇOCUKLAR AYRI AYRI YARARLANABİLİR



Bir hane halkı adına birden fazla başvuru yapılabilir mi?

Hayır. Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecek, birden fazla başvuru durumunda başvurular geçersiz sayılacak.



Farklı aile bireyleri (dede, 18 yaş üstü çocuk vb.) başvurabilir mi?

Evet, kendi adlarına başvuru yapabilirler.



Engelli çocukları olan ebeveynler engelli kategorisinden başvurabilir mi?

Hayır, 18 yaş altı engelli çocuğu olan anne veya baba kendi adına engelli kategorisinden başvuru yapamayacaktır. Kendi durumlarına uygun kategoriden başvuru yapmaları gerekir.



TAŞINANA MÜJDE

Başvuru için ikamet edilen yerde 1 yıl ikamet şartı aranırken, başka şehre taşınanlar için bir kolaylık sağlandı. Bu kişiler taşındıkları değil, yaşadıkları şehirden başvurabilecek. Orada ikamet şartlarının tutması yetecek.

Bu sayede tayin olan memurlar, üniversiteyi kazanan gençler de başvuru yapabilecek, şehir değiştirmek zorunda olan vatandaşlar sosyal konut imkanından yararlanabilecek.