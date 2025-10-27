Yüzyılın sosyal konut hamlesi başladı: 500 bin konut için başvurular 10 Kasım'da e-Devlet ve bankalardan yapılacak

Yüzyılın en büyük sosyal konut hamlesi başladı. Aileleri uygun fiyat ve ödeme koşuluyla ev sahibi yapacak proje ile 81 ilde 500 bin konut inşa edilecek. Başvurular ise 10 Kasım'da başlayacak. İşte başvurulara ilişkin merak edilen soruların yanıtları...



Başvuru nasıl yapılacak? 10 Kasım-19 Aralık arasında e-Devlet'ten başvuru yapılabilecek. Ayrıca Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım Bankası'nın proje ilindeki yetkili şubeleri aracılığıyla da başvuru imkanı var. Başvuru bedeli 5.000 lira. 'Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerinden' bu bedel alınmayacak. Kurada hak sahipliği çıkmaz ise bedel iade edilecek.

e-Devlet başvurusunda ödeme nasıl yapılacak? Sistemin verdiği IBAN'a, EFT/ havale/ATM yoluyla ödeme yapılacak. Süresinde yapılmazsa başvuru iptal olacak.

Bir hane halkı adına birden fazla başvuru yapılabilir mi? Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir başvuru yapılabilecek, birden fazla başvuru halinde başvurular geçersiz sayılacak.

Genç kategorisine kimler başvurabilir? 10 Kasım 1995 tarihi ve sonrasında doğmuş, 18 yaşını doldurmuş vatandaşlar başvuru yapabilecek. Genç kategorisinde; kendileri, eşleri, velayetleri altındaki çocukları ile anne ve babaları üzerine tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması şartı aranacak.

3 ve daha fazla çocuklu aileler kategorisinde yaş sınırı var mı? Bu kategoriye, bakmakla yükümlü olduğu 19 Aralık 2007'den sonra doğan 18 yaşından küçük 3 çocuğu olanlar başvurabilecek.

Aylık gelir hesabına neler dahil? Aylık hane halkı gelirinin başvuru dönemi itibariyle son 12 ay ortalamasının en fazla net 127 bin lira (İstanbul için 145 bin lira) olması gerekiyor. Burada başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuğunun toplam aylık net gelirine bakılacak. Hesaba, gıda, yol gibi her türlü alınan yardımlar da dahil. Maaşından icra, avans, sandık, kredi ödemesi kesintisi olanların önceki geliri dikkate alınacak.

Hisseli tapu sahibi başvurabilir mi? Tam bağımsız hissesi olmadığı sürece başvuru yapabilir.

Kimler, hangi konutlara başvurabilir?

Yüzde 5 kontenjan ayrılan şehit aileleri, terör, harp, vazife malulleri ve gazi vatandaşlar 2+1 65 metrekare,

Yüzde 5 kontenjan ayrılan en az % 40 engelliler 2+1 65 metrekare,

Yüzde 10 kontenjan ayrılan 3 ve daha fazla çocuğa sahip aileler 2+1 65 ve 80 metrekare,

Yüzde 20 kontenjan ayrılan yaşı 18-30 arasında olan gençler 1+1 55 metrekare (1+1 olmayan illerde 2+1 65 metrekare),

Yüzde 20 kontenjan ayrılan emekliler 2+1 65 metrekare, 1+1 55 metrekare,

Yüzde 40 kontenjan ayrılan diğer alıcı adayları 2+1 65 ve 80 metrekare konutlara başvurabilecek.

Başvuru sırasında konut tipi seçilebilir mi? Hayır, seçilemeyecek. Konut tipi kura ile belirlenecek.

Kura ne zaman çekilecek? 29 Aralık-27 Şubat arasında hak sahipleri belirlenecek.