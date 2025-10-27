PODCAST CANLI YAYIN

TÜİK açıkladı: İşte 2025 Eylül ayı işsizlik rakamlarını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. İşsiz sayısı eylül ayında bir önceki aya göre 12 bin kişi artarak 3 milyon 75 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye'de işsizlik oranı, eylülde bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 8,6 olarak tespit edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, eylülde bir önceki aya kıyasla 12 bin artışla 3 milyon 75 bin kişi olarak belirlendi. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti.

Çalışan (AA)Çalışan (AA)

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,4, kadınlarda yüzde 11,1 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak yüzde 14,9 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 11,4, kadınlarda yüzde 21,4 olarak hesaplandı.

Çalışan (AA)Çalışan (AA)

TÜİK, bazı aylara ilişkin verilerde revizyona gitti.

Buna göre, 2023-2025 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

Yıl/Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
2023 9,7 9,9 10,1 10,1 9,5 9,3 9,4 9,2 9 8,5 8,9 8,8
2024 9,1 8,6 8,8 8,6 8,5 9,1 9 8,5 8,6 8,7 8,5 8,5
2025 8,5 8,2 8 8,6 8,4 8,6 8,2 8,6 8,6


Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, eylülde aylık bazda 200 bin kişi azalarak 32 milyon 491 bine düştü.

Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, eylülde bir önceki aya kıyasla 200 bin kişi azalarak 32 milyon 491 bine indi. İstihdam oranı 0,3 puan azalışla yüzde 48,9 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,3 iken kadınlarda yüzde 31,8 olarak kayıtlara geçti.

Çalışan (AA)Çalışan (AA)

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü eylülde bir önceki aya göre 188 bin kişi azalarak 35 milyon 566 bin kişiye geriledi. İş gücüne katılma oranı da 0,3 puan azalarak yüzde 53,5 olarak kaydedildi. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,6 iken kadınlarda yüzde 35,7 olarak hesaplandı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, eylülde bir önceki aya göre 1 saat artarak 42,9 saat oldu.

Çalışan (AA)Çalışan (AA)

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, eylülde aylık bazda 1,2 puan azalarak yüzde 28,6'ya düştü. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 20,5 olarak tahmin edildi.

Eylül ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakiler Toplam Erkek Kadın
Nüfus (bin kişi) 66.501 32.888 33.613
İş gücü (bin kişi) 35.566 23.557 12.009
İstihdam (bin kişi) 32.491 21.816 10.675
İşsiz (bin kişi) 3.075 1.741 1.334
İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi) 30.935 9.331 21.604
İş gücüne katılma oranı (yüzde) 53,5 71,6 35,7
İstihdam oranı (yüzde) 48,9 66,3 31,8
İşsizlik oranı (yüzde) 8,6 7,4 11,1
Genç nüfusta işsizlik oranı (15-24 yaş) 14,9 11,4 21,4

