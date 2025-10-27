TÜİK açıkladı: İşte 2025 Eylül ayı işsizlik rakamlarını açıkladı

Çalışan (AA)

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü eylülde bir önceki aya göre 188 bin kişi azalarak 35 milyon 566 bin kişiye geriledi. İş gücüne katılma oranı da 0,3 puan azalarak yüzde 53,5 olarak kaydedildi. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,6 iken kadınlarda yüzde 35,7 olarak hesaplandı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, eylülde bir önceki aya göre 1 saat artarak 42,9 saat oldu.