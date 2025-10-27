PODCAST CANLI YAYIN

e-Devlet’ten 180 SGK hizmeti anında ulaşılabilir

Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 180 hizmetine tek noktada kolayca ulaşabiliyor. Çalışma Bakanlığı'nın dijitalleşme vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen yeniliklerle vatandaşlar ve işverenler artık pek çok işlemi saniyeler içinde tamamlayabiliyor.

Vatandaşlar e-Devlet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 180 hizmetine tek noktada kolayca ulaşabiliyor. Çalışma Bakanlığı'nın dijitalleşme vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen yeniliklerle vatandaşlar ve işverenler artık pek çok işlemi saniyeler içinde tamamlayabiliyor.

167'SİNE MOBİLDEN ULAŞIM


Vatandaşlar, "www.turkiye.gov. tr" adresi üzerinden, şifre, e-imza veya mobil imza ile sisteme giriş yaparak kendilerine ait SGK bilgilerine güvenle erişebiliyor. Eylül 2025 itibarıyla e-Devlet üzerinden 180 farklı SGK hizmeti sunulurken, bunların 167'si mobil cihazlardan da kullanılabilir hale geldi.

EMEKLİLİK TARİHINE BAKILIYOR


Kullanıcıların en çok başvurduğu sekmeler, SGK tescil ve hizmet dökümü, emeklilik tarihi sorgulama, emekli aylık bilgisi, iş göremezlik ödemesi görme ve son 6 aya ait hizmet dökümü oluyor. e-Devlet'ten erişime açılan uygulamalar sayesinde yurt dışına aylık transferi yapılabiliyor, kamu görevlilerinin borçlanma ve isteğe bağlı sigortalılık başvuruları elektronik ortamda gerçekleştiriliyor, yurt dışı hizmet ve ikamet belgeleri düzenlenebiliyor, ölen sigortalıların mirasçılarının talepleri çevrim içi alınabiliyor.


VATANDAŞIN HAYATINA DOKUNUYOR


e-Devlet platformu üzerinden yürütülen bu hizmetler, milyonlarca vatandaşın kamu kurumlarına gitmeden işlemlerini tamamlamasını sağlıyor. Böylece hem vatandaşların yaşam kalitesi yükseliyor hem de kamu kurumlarının iş yükü önemli ölçüde azalıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, dijitalleşme vizyonu doğrultusunda ilerleyen dönemde SGK hizmetlerinde e-Devlet entegrasyonunu daha da güçlendirmeyi ve vatandaş odaklı yeni kolaylıkları devreye almayı hedefliyor.

