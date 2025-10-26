Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve 81 ilde toplam 500 bin sosyal konutun inşa edileceği dev projede, Ankara Sincan'daki örnek daireler ilk kez görüntülendi. Konutların, depreme karşı üstün dayanım sağlayan tünel kalıp sistemiyle inşa edilmesi dikkat çekti. Yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun olarak tasarlanan konutlar, modern yaşamın tüm gereksinimlerini karşılıyor. Daireler, sadece depreme dayanıklılıkla kalmıyor; aynı zamanda ısı, ses ve su yalıtımlı olarak inşa ediliyor. Örnek dairelerdeki kiler dolabı, ebeveyn banyosu ve duşa kabin gibi detaylar, konutların yaşam kalitesini artırıyor. Mutfaklar ise kullanıcı tercihine göre bir arada ya da ayrı olarak planlandı. Proje, konutların çevresine yapılacak olan oturma alanları, çocuk oyun parkları ve otopark gibi sosyal donatılarla bütüncül bir yaşam alanı vadediyor.



30 YAŞ ÜSTÜNE ŞART YOK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Kampanyası için, "Şehit aileleri ve gazilerimiz için yüzde 5, engelli vatandaşlarımız için yüzde 5, emekli vatandaşlarımız yüzde 20 ve emekli vatandaşlarımız hem ikamet ettikleri hem de nüfusa kayıtlı oldukları il için de başvuruda bulunabilecekler. Böylece aslında tersine göçü de teşvik etmiş olacağız" dedi. Aile Yılı'na dikkat çeken Kurum şöyle konuştu: 3 çocuklu ve daha fazla çocuğu olan ailelerimiz için yüzde 10 kontenjan ayırdık. 18-30 yaş arası vatandaşlarımıza yüzde 20 kontenjan ayırdık. Yüzde 40 yani geri kalan kontenjan da evi olmayan tüm vatandaşlarımızı kapsıyor. Gençlerimizle ilgili şu durumu netleştirelim, 18-30 yaş arası kişilerin eğer ki ailesinden birinin evi varsa, başvuramayacaklar. Ancak 30 yaş üstü vatandaşlarımızı artık ayrı bir birey olarak gördüğümüz için hane içi şartı olmaksızın başvurabilecekler."

BANKAYA GÖRE 7 KAT UCUZ

Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut seferberliği başladı. 81 ilde 500 bin konut inşa edilecek, dar gelirli aileler uygun fiyat ve ödeme koşulu ile ev sahibi olacak. Peki fiyatlar ne olacak? İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konut için fiyatlar 1 milyon 950 bin, aylık taksit ödemeleri ise 7 bin 313 liradan başlıyor. Buna karşılık İstanbul'da aynı konut tipinde ve aynı büyüklükteki bir dairenin ödeme planı karşılaştırıldığında aradaki 7 katı aşkın fark dikkat çekiyor. Taksit 98 bin liraya çıkıyor. Örnekle açıklamak gerekirse, 2 milyon liralık bir dairenin 120 ay vadeli çekilen kredisinde faiz oranı yüzde 2.80. Aylık taksit ödemesi ise 58 bin liraya çıkıyor. 240 ay vade seçeneği tercih edildiğinde ise aylık faiz oranı ortalama yüzde 3.25'e çıkıyor ve taksit tutarı ise 65 bin lirayı buluyor. Kampanya kapsamında 80 metrekarelik 2+1 bir evin fiyatı 2 milyon 950 bin lira, aylık taksitleri ise 11 bin 63 lira olacak. Yine İstanbul'da aynı büyüklükteki 3 milyon liralık bir daire banka kredisiyle satın alındığında aylık faiz oranı yüzde 2.80 ile hesaplandığında taksitler 87 bin liraya çıkıyor. Birçok bankada 240 ay vade seçeneği yok. 20 yıla varan vade seçeneği sunan bankalarda ise faiz oranı yüzde 3.25'e çıkarken aylık ödemeler ise 98 bin liraya yükseliyor.



YÜZDE 10 PEŞİNAT

İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.



İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.



İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.



AİDAT ÖDER GİBİ



İstanbul'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.



İstanbul'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.



İstanbul'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.



VATANDAŞLAR MEMNUN

"Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. 3 çocuklu ailemiz için artık çok heyecanlıyız. Örnek dairelere hayran kaldık."



"Gerçekten hayaller gerçek oluyor. Türkiye çok büyük bir ülke. Örnek daireyi gördüm, özellikleri müthiş. Mutluluk yaşıyoruz"



"Sadece dairelerin kalitesi değil, sosyal tesisler, parklar ve kalite kendini belli ediyor. Dualarımız sayın Erdoğan'la."