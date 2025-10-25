Körfez ile 15 milyar dolarlık ticaret hedefi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 21-23 Ekim tarihlerinde Kuveyt, Katar, Umman'ı ziyaret etti. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, söz konusu ziyaretlerden 15 milyar dolarlık ticaret hedefiyle dönüldü. Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleriyle 2024 itibarıyla ihracatın 14.7 milyar dolar, ithalatın ise 13 milyar dolar gerçekleştiği kaydedilen açıklamada, "Ticaret hacmimiz 2.7 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. 2024'te ülkemizin Körfez ülkeleri ile ticaret hacminin yüzde 16'sı Kuveyt (713 milyon dolar), Katar (1.1 milyar dolar) ve Umman (1.3 milyar dolar) ile gerçekleşmiştir" denildi.