Mango'ya siber saldırı: 4,3 milyon Türk müşterinin verileri yetkisiz erişime açıldı

Tekstil markası Mango, büyük bir siber saldırının hedefi oldu. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), saldırının ayrıntılarını ve Türkiye'de kaç kullanıcının etkilendiğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, 4 milyon 349 bin 620 Türk müşterinin kişisel verileri yetkisiz erişime maruz kaldı. Yetkisiz erişim sonucu, müşterilere ait ad, ülke, posta kodu, telefon numarası ve e-posta adresi bilgileri sızdırıldı.

Ancak KVKK'nın açıklamasında, soyad verilerinin bu ihlale dâhil olmadığı belirtildi. Ayrıca saldırının ilk hedefinin Mango'nun İspanya merkezi olduğu da ifade edildi.