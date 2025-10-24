Faiz indirimi gerçekleşti

Aralık 2024'te başladığı faiz indirim sürecine, Mart 2025'te ara verip Nisan'da 350 baz puanlık artırım yapan Merkez Bankası (TCMB), Temmuz'da tekrar başladığı indirim sürecini art arda üç toplantıya taşıdı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 40.5'ten 39.5'e indirilmesine karar verdi. Politika faizi Ekim 2023'ten bu yana ilk kez yüzde 40'ın altına indi. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 43.5'ten 42.5'e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 39'dan 38'e düşürdü. Böylece Haziran 2025'te yüzde 46 olan politika faizi son 3 toplantıda 6.5 puan indirilmiş oldu.



DEZENFLASYON YAVAŞLADI

Kurul sonrası yapılan açıklamada enflasyonun ana eğiliminin Eylül ayında yükseldiğine vurgu yapılarak, "Son döneme ait veriler talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğuna ancak dezenflasyon sürecinin yavaşladığına işaret etmektedir. Başta gıda olmak üzere son dönem fiyat gelişmelerinin enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları kanalıyla dezenflasyon süreci üzerinde oluşturduğu riskler belirginleşmiştir" denildi.