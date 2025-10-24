Fahiş kira artışı engellenecek! Yüzyılın konut projesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Başakşehir'de sosyal konut projesinin detaylarını açıklayacak. 81 ili kapsayan dev inşa seferberliği Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesi olacak. Bakan Murat Kurum'un da katılacağı törene, tüm illerin milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri davet edildi. Törende, İlk Evim Projesi kapsamında konutları tamamlanan ailelere anahtar teslimi yapılacak.

Deprem bölgesinde 304 bin konutu hak sahiplerine teslim ettiklerini belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Cumhurbaşkanımız, 'Yeni 500 bin sosyal konut projemizi' milletimizle paylaşacaklar" dedi. Yeni yapılacak 500 bin sosyal konut projesinin örnek dairelerinin de bulunduğu bölgedeki törende, inşa edilecek evlerin büyüklüklerine, ödeme durumuna ve kimlerin faydalanacağına yönelik ayrıntılar açıklanacak.

Projeyle bir yandan afet riskine karşı güvenli konutlar inşa edilirken diğer yandan vatandaşların 81 ilde uygun koşullarla konuta erişimi sağlanacak.



Proje kapsamında İstanbul'daki fahiş kira artışlarını dengelemek, vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak için TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması da hayata geçirilecek.