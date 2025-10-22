BIST 100 endeksi, güne 45,23 puan ve yüzde 0,43 artışla 10.512,42 seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 10.502,28 puanı, en yüksek 10.661,86 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,80 değer kazanarak 10.551,34 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 96,78 puan ve yüzde 0,85 değer kazanarak 11.487,77 puandan kapandı. Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,16, teknoloji endeksi yüzde 0,76, hizmetler endeksi yüzde 0,65 ve sanayi endeksi yüzde 0,43 değer kazandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 59'u prim yaptı, 36'sı geriledi, 5 tanesi yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, ASELSAN ile Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.