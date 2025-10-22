PODCAST CANLI YAYIN

Piyasalarda gün sonu: Borsa, döviz ve altında son durum ne?

Gün içinde en düşük 10.502,28 puanı, en yüksek 10.661,86 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,80 değer kazanarak 10.551,34 puandan tamamladı. Altının kilogram fiyatı, yüzde 5,8 düşüşle 5 milyon 760 bin lira oldu

Giriş Tarihi:
Piyasalarda gün sonu: Borsa, döviz ve altında son durum ne?

BIST 100 endeksi, güne 45,23 puan ve yüzde 0,43 artışla 10.512,42 seviyesinden başladı.

Gün içinde en düşük 10.502,28 puanı, en yüksek 10.661,86 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,80 değer kazanarak 10.551,34 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 96,78 puan ve yüzde 0,85 değer kazanarak 11.487,77 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,16, teknoloji endeksi yüzde 0,76, hizmetler endeksi yüzde 0,65 ve sanayi endeksi yüzde 0,43 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 59'u prim yaptı, 36'sı geriledi, 5 tanesi yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, ASELSAN ile Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 31 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 31 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 5,8 düşüşle 5 milyon 760 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,14, bileşik getirisi yüzde 40,59 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 41,8672, satışta 42,0350 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 41,8579, satışta 42,0256 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1613, sterlin/dolar paritesi 1,3367 ve dolar/yen paritesi 151,783 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,3 artışla 62,2 dolardan işlem görüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan Körfez turuna çıktı! Ana gündemi Gazze üçüncü durak Umman | İki ülkeyle 8 anlaşma imzalandı
FETÖ'deki iç savaş büyüyor! Haşhaşilerin 'Ali Heyet'inde kan gövdeyi götürüyor: Aforoz edilen Mustafa Özcan'ı ilk satan "Uzun Cevdet" oldu
İdefix
Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!
Sapkınlığa yine kalkan oldu! LGBT'nin "teminatı" Özgür Özel bu kez yargı paketine karşı çıktı: Sana ne!
Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu!
PKK'dan "İmralı" provokasyonu! Kandil'deki "Ümit"siz vaka... Değişmeyen takoz kafa: Süreç bozulacaksa varsın bozulsun
Gazze'de Türk gücü sorusundan sonra kekelemeye başladı! Netanyahu JD Vance ile görüşmesinde şoka uğradı
Başkan Erdoğan 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını cuma günü açıklayacak!
Domenico Tedesco kararını netleştirdi! Fenerbahçe - Stuttgart maçında forma o isimlerin
Lütfü Savaş'tan CHP'nin 39. Olağan Kurultayına iptal istemi! Takvim dilekçeye ulaştı... "Zehirli ağacın zehirli meyvesi misali sakat"
CHP Tekirdağ İl Kongresi karıştı! Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay'dan olay sözler: Kovun beni! Namussuzsunuz
Başkan Erdoğan'ın Terörsüz Türkiye mektubu şehit ailesine ulaştı! "Gurur duyuyorum"
Genç kadının zor anları kamerada! Taksim’de korku evine girdi başına gelmeyen kalmadı
Başkan Erdoğan’ın Stoltenberg’i şaşkına çeviren mısır sorusu! Eski sekreter anılarını yazdı: Taliban’la pazarlık yapmak mümkün
Aziz İhsan Aktaş iddianamesinden "şaibeli kurultay" çıktı! 'Mutlak butlan'ı güçlendiren detay: CHP yönetimini rüşvetle dizayn ettiler
Sarkozy’ye hapishanede ilk gecesinde ölüm tehditleri yağdı: “Her şeyi biliyoruz Sarko”
Can Holding soruşturmasında sevk yazısı ortaya çıktı! Para trafiğini Kenan Tekdağ yönetti
Beşiktaş'ta 244 milyonluk "aşevi" çarkı! CHP'li Rıza Akpolat hangi proje için ne kadar rüşvet aldı?
Eskişehir'deki rezervlere 3 il daha katıldı! NTE geleceğin petrolü olacak | "Varlığını ilk kez Berat Albayrak döneminde öğrendik"