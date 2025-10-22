Milyonlarca işçiyi ilgilendiriyor! 2026 asgari ücret görüşmeleri başladı

Milyonlarca işçiyi etkileyecek asgari ücret maratonu resmen başladı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işleyişini ve takvimi ele almak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Toplantıya Hak-İş adına Genel Başkan Danışmanı Cavit Demirağ ve Elif Yıldırım, TİSK adına Genel Sekreter Akansel Koç, Türk-İş adına ise Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar katıldı. Hükümet kanadını ise Çalışma Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik temsil etti.

YOL HARİTASI



Üçlü Danışma Kurulu her yıl aralık ayında başlayacak asgari ücret pazarlıklarının yol haritasını belirleyen ilk adım olarak öne çıkıyor.

SENARYOLAR MASADA



Ekonomistlerin ortak görüşü, 2026 yılı zammının yüzde 28 ila 35 aralığında olacağı yönünde. Eğer asgari ücrete yüzde 28 oranında zam yapılırsa, çalışanların eline geçen net maaş 22.104 TL'den 28.294 TL'ye yükselecek. Zam oranı yüzde 35 olursa, net asgari ücret 29.841 TL olacak.

SON 5 YILDA 10 KAT ARTTI