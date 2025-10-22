PODCAST CANLI YAYIN

Altın ve gümüşte sert düşüş: Ons altın 4 bin 170 dolara geriledi gram altın 5 bin 600 lirada işlem görüyor

Altının ons fiyatı ticaret gerilimlerinin azalmasının ardından kâr satışlarıyla geriledi.

Altın ve gümüşte sert düşüş: Ons altın 4 bin 170 dolara geriledi gram altın 5 bin 600 lirada işlem görüyor

Altının ons fiyatı ticaret gerilimlerinin azalmasının ardından kâr satışlarıyla geriledi. Dün gün içinde 4 bin 375 doları gören sarı metalin ons fiyatı, 4 bin 170 dolara kadar çekildi. Önceki gün yaklaşık yüzde 2,5 yükselen altın, dün ise yüzde 4'ün üzerinde düşüş kaydetti. Gram altın da da kayıp yüzde 4'ü buldu. Akşam saatlerinde gram altın değeri 5 bin 600 liradan işlem gördü.

Yeni yılın ilk gününe 2 bin 623 dolardan başlayan altının onsu, önceki gün ulaştığı rekor seviye baz alındığında yılın başından itibaren bin 758 dolar değer kazandı. Gümüşte ise kayıp yüzde 7'yi geçti. Gümüş günü 47,50 dolardan tamamladı.

