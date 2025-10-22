2026 tarım bütçesi açıklandı: Tarımsal destekler 168 milyar, yatırımlar 190 milyar lira olarak planlandı

Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunulan 2026 yılı bütçe teklifine tarımsal destekler için 168 milyar lira ve tarım sektörü yatırımları için 190 milyar lira ödenek konuldu. Bütçe teklifine göre, 2026 yılı için tarıma yaklaşık 888,2 milyar lira kaynak ayrılması öngörüldü.

Bütçeden tarımsal destek programları için ayrılan tutar da 135 milyar liradan, 168 milyar liraya yükseldi. Gelecek yıl için ise yatırım ödenekleri 190 milyar lira olarak öngörüldü. Bütçe teklifine, tarım sektörü vergi harcamaları için 262 milyar lira, tarımsal kredi desteği için 220 milyar lira, tarımsal KİT'lerin finansmanı, müdahale alımları ve ihracat destekleri için 48 milyar lira ödenek konuldu.