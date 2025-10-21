Yüzyılın "Konut" hamlesine geri sayım! Projeden kimler yaralanacak, ödeme koşulları nasıl olacak?

KURAYLA BELİRLENECEK

Sabah'ın haberine göre TOKİ'nin konut satışında olduğu gibi, başvuru yapanlar arasında hak sahipliği süreci kurayla belirlenecek. Kurada kiracı olmaya hak kazanan vatandaşlar sözleşme imzalayacak. Bu süreçte düzenli kira ödemelerinin yapılıp yapılmadığı ve evlerin durumu düzenli denetime tabi olacak. Kontratta belirlenen sürecin dolmasının ardından evler, gerekli bakımlar yapıldıktan sonra tekrar kriterlere uygun olan ve kurayla belirlenen hak sahiplerine kiralanabilecek. Afet riski ve güvenli konut ihtiyacı, fahiş konut ve kira tutarlarına karşı hayata geçirilecek bu sistemle, İstanbul'da yaşayanların uygun ücretli kiralık dairelere erişebilmesi sağlanacak.

PROJEDEN KİMLER YARARLANACAK?

Asrın projesinde bazı detaylar ise şu şekilde:

Projeye başvuru şartları neler? Dar gelirlinin faydalanması için projeye başvuru için bazı şartlar açıklanacak. Geçmiş dönemde olduğu gibi; TC vatandaşı olunması, 18 yaşını doldurmak, başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine konut olmaması ve belirlenen hane halkı gelir miktarının aşılmaması şartları aranacak. Bu projelerden ev sahibi olmak isteyenler önce başvuru yapılacak, sonra kura ile hak sahipleri belli olacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular e-Devlet üzerinden açılacak bir sistem üzerinden alınacak. Daha önceki projelerde olduğu gibi, başvuru bedelinin ödenmesi istenecek. Proje bazında hangi bankaya peşinat yatırılacağı, başvuru şartlarıyla birlikte açıklanacak.