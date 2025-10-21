Yüzyılın "Konut" hamlesine geri sayım! Projeden kimler yaralanacak, ödeme koşulları nasıl olacak?

KURAYLA BELİRLENECEK
Sabah'ın haberine göre TOKİ'nin konut satışında olduğu gibi, başvuru yapanlar arasında hak sahipliği süreci kurayla belirlenecek. Kurada kiracı olmaya hak kazanan vatandaşlar sözleşme imzalayacak. Bu süreçte düzenli kira ödemelerinin yapılıp yapılmadığı ve evlerin durumu düzenli denetime tabi olacak. Kontratta belirlenen sürecin dolmasının ardından evler, gerekli bakımlar yapıldıktan sonra tekrar kriterlere uygun olan ve kurayla belirlenen hak sahiplerine kiralanabilecek. Afet riski ve güvenli konut ihtiyacı, fahiş konut ve kira tutarlarına karşı hayata geçirilecek bu sistemle, İstanbul'da yaşayanların uygun ücretli kiralık dairelere erişebilmesi sağlanacak.
81 ili kapsayacak “Yüzyılın Konut Projesi” için geri sayım başladı (Fotoğraf: AA, Takvim.com.Arşiv)
PROJEDEN KİMLER YARARLANACAK?
Asrın projesinde bazı detaylar ise şu şekilde:
Projeye başvuru şartları neler? Dar gelirlinin faydalanması için projeye başvuru için bazı şartlar açıklanacak. Geçmiş dönemde olduğu gibi; TC vatandaşı olunması, 18 yaşını doldurmak, başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine konut olmaması ve belirlenen hane halkı gelir miktarının aşılmaması şartları aranacak. Bu projelerden ev sahibi olmak isteyenler önce başvuru yapılacak, sonra kura ile hak sahipleri belli olacak.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Başvurular e-Devlet üzerinden açılacak bir sistem üzerinden alınacak. Daha önceki projelerde olduğu gibi, başvuru bedelinin ödenmesi istenecek. Proje bazında hangi bankaya peşinat yatırılacağı, başvuru şartlarıyla birlikte açıklanacak.
ÖDEME KOŞULLARI NASIL?
Konutlar ağırlıklı olarak 2+1 ve bazı 3+1 dairelerden oluşacak, yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade ile satışa sunulacak. Metrekare fiyatları ve ödemeler maliyet artışlarına göre güncellenecek.
KİMLERE AVANTAJ SAĞLANACAK?
Şehit yakını ve gazilere, emeklilere, gençlere, en az 3 çocuğu olan ailelere ve engellilere kontenjan ayrılması planlanıyor.
UCUZ KİRALIK KONUTTA YASAL ALTYAPI HAZIRLANIYOR
Fahiş kira artışlarının önüne geçecek, vatandaşın nefes almasını sağlayacak kiralık konut projesinde yasal altyapı için hazırlık başladı. Bu konuda hazırlanacak yasa teklifi önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı'na sunulacak. Türkiye'nin önemli sorunlarından biri haline gelen kiralık konutta TOKİ'nin devreye sokulacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ tarafından yapılacak 500 bin sosyal konutun bir bölümünün kiraya verileceği kiralık sosyal konut projesini "Halen yüksek seyreden kiralar ve konut fiyatları ile ilgili de çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak. Vatandaş kendisi kiraya versin ve yüksek kiralarla orada vatandaşı sömürsün, bunlara fırsat vermeyip devlet bu sosyal konutları kendisi kiraya verip inşallah samimi olarak ucuz kiralama sürecini biz başlatacağız" sözleri ile tanıtmıştı.
KİRALAMA YETKİSİ VERİLECEK
Kiralık konutlar ile ilgili alt yapının oluşturulması için de yasa teklifi hazırlığı başladı. TOKİ'nin yasaya göre konut yapma yetkisi var ancak bunları kiraya verme yetkisi yok. Kiralama için yasal düzenleme yapılacak. Çıkartılacak yasada, TOKİ'ye kiralama yetkisi verilirken sistemin nasıl işleyeceği, yeni birimler kurulup kurulmayacağına ilişkin hükümlerde burada yer alacak. AK Parti kurmayları, düzenlemenin gerekçesini anlatırken, "Şu anda TOKİ'nin kiraya verme yetkisi yok. Bunun yasal olarak düzenlemesi lazım. Sosyal konut yapıp satıyor ama kiraya veremiyor. Yeni bazı yasal düzenlemeler yapılması gerekiyor. TOKİ'nin yaptığı konutu kiraya verebilmesi için yasa çıkarılacak" dedi.