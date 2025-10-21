Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’ten kar rekoru!

Türkıye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde istikrarlı büyümesini sürdürerek; rekor düzeyde kâra imza attı. Türkiye Sigorta, geçen yılın aynı dönemine göre kârlılığını yüzde 49 artışla 14.3 milyar liraya taşırken; prim üretiminde de yüzde 45 artışla 105.1 milyar liraya ulaştı. Türkiye Hayat Emeklilik ise ilk 9 ayda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 69 artışla 11.4 milyar lira kârlılığa erişti. 2025 yılının ilk 9 ayında kendi rekorlarını kırdıklarını hatırlatan Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, "Hayat dışı prim üretiminde en yakın rakibimizle aramızda 26.5 milyar liralık bir fark oluşturduk" dedi.