Türkıye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde istikrarlı büyümesini sürdürerek; rekor düzeyde kâra imza attı. Türkiye Sigorta, geçen yılın aynı dönemine göre kârlılığını yüzde 49 artışla 14.3 milyar liraya taşırken; prim üretiminde de yüzde 45 artışla 105.1 milyar liraya ulaştı. Türkiye Hayat Emeklilik ise ilk 9 ayda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 69 artışla 11.4 milyar lira kârlılığa erişti. 2025 yılının ilk 9 ayında kendi rekorlarını kırdıklarını hatırlatan Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, "Hayat dışı prim üretiminde en yakın rakibimizle aramızda 26.5 milyar liralık bir fark oluşturduk" dedi.
Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’ten kar rekoru!
