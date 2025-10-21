Sanayiye 177 milyar liralık destek

Sanayinin geliştirilmesi, üretim ve yatırımların desteklenmesi için gelecek yıl 177.2 milyar lira ödenek ayrılırken, bu doğrultuda imalat sanayisi ihracatının da 266.5 milyar dolara ulaşması bekleniyor. "Sanayinin Geliştirilmesi, Üretim ve Yatırımların Desteklenmesi Programı" ile üretim ve yatırım ortamını iyileştirerek, yüksek katma değerli ve teknolojik ürünlerin üretildiği, rekabet gücü yüksek, sürdürülebilir üretim yapısı oluşturulması amaçlanıyor.

Program için merkezi yönetim bütçesinden 2026 yılı için 177.2 milyar lira ödenek planlanırken, 2027 ve 2028 yıllarında 178 milyar lirayı aşan ödenek ayrılması hedeflendi. Ödeneğin detaylarına bakıldığında, bu yıl 258.7 milyar dolar olması tahmin edilen imalat sanayi ihracatının, gelecek yıl 266.5 milyar dolara çıkması öngörüldü. Söz konusu rakamın, 2027 yılında 277.8 milyar dolar ve 2028 yılında 291.5 milyar dolara yükselmesi planlandı.

İmalat sanayisinin, gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payının 2026'da yüzde 17, 2027'de yüzde 17.5 ve 2028'de yüzde 18 olması öngörüldü. Uluslararası doğrudan yatırım girişinin ise bu yıl sonunda 14 milyar dolar olacağı hesaplanırken, gelecek yıl 15.2 milyar, 2027'de 17.54 milyar, 2028'de ise 21 milyar dolara yükselmesi amaçlandı.