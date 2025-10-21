Depozito sistemiyle 7 milyon şişe geri dönüştü: 520 milyon euroluk hedef

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın devrim niteliğindeki projesi olan Depozito Yönetim Sistemi başarıyla devam ediyor. Proje sayesinde her gün ortalama 50 bin atık şişe toplanarak, ekonomiye yeniden kazandırılıyor. Bugüne kadar ham maddeye dönüşen kullanılmış şişe sayısı 7 milyona ulaştı. Şubat ayında Sakarya'da başlayan uygulama, ikinci aşamada Samsun, Erzurum, Konya, Gaziantep, Mersin ve İzmir'de de hayata geçirildi. 2026'da uygulamanın tüm il ve ilçelere yayılması hedefleniyor.

Atık yönetiminde 'depozito' devrimi



520 MİLYON EUROLUK HEDEF

Projenin Türkiye genelinde uygulanması ile yıllık 120 milyon euro geri kazanım geliri, ikincil ham madde kullanımından da 250 milyon euro kazanç sağlanması bekleniyor. Yılda 25 milyar atık şişenin toplanmasıyla atık ithalatında 50 milyon euro azalma, yerel yönetimlerin atık bertarafı ve elektrik kullanımından ise 100 milyon euro tasarruf öngörülüyor.