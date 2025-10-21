PODCAST CANLI YAYIN

Depozito sistemiyle 7 milyon şişe geri dönüştü: 520 milyon euroluk hedef

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın başlattığı Depozito Yönetim Sistemi büyüyor. Sakarya’da başlayan ve 7 ilde uygulanan projeyle bugüne kadar 7 milyon şişe ekonomiye kazandırıldı. 2026’da ülke geneline yayılacak sistemle yıllık 520 milyon euro ekonomik katkı hedefleniyor.

Giriş Tarihi:
Depozito sistemiyle 7 milyon şişe geri dönüştü: 520 milyon euroluk hedef

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın devrim niteliğindeki projesi olan Depozito Yönetim Sistemi başarıyla devam ediyor. Proje sayesinde her gün ortalama 50 bin atık şişe toplanarak, ekonomiye yeniden kazandırılıyor. Bugüne kadar ham maddeye dönüşen kullanılmış şişe sayısı 7 milyona ulaştı. Şubat ayında Sakarya'da başlayan uygulama, ikinci aşamada Samsun, Erzurum, Konya, Gaziantep, Mersin ve İzmir'de de hayata geçirildi. 2026'da uygulamanın tüm il ve ilçelere yayılması hedefleniyor.

Atık yönetiminde ‘depozito’ devrimi, Takvim GazetesiAtık yönetiminde ‘depozito’ devrimi, Takvim Gazetesi

520 MİLYON EUROLUK HEDEF
Projenin Türkiye genelinde uygulanması ile yıllık 120 milyon euro geri kazanım geliri, ikincil ham madde kullanımından da 250 milyon euro kazanç sağlanması bekleniyor. Yılda 25 milyar atık şişenin toplanmasıyla atık ithalatında 50 milyon euro azalma, yerel yönetimlerin atık bertarafı ve elektrik kullanımından ise 100 milyon euro tasarruf öngörülüyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İddianameye TAKVİM ulaştı: Fondaşlara para akışı ve sahte imzalar! Örgüt lideri Aktaş İmamoğlu'nu fırsat bilip rotayı İBB'ye çevirdi
Başkan Erdoğan Körfez turuna çıkıyor! 3 günde Kuveyt, Katar ve Umman'a ziyaret
İdefix
Emeklilik planını bu yıl yapan kazançlı çıkacak
CHP'li Ali Mahir Başarır'ın ahlaksız siyasetine soruşturma! AK Parti'den peş peşe tepkiler: "Hoşşt!"
Can Holding'e ikinci dalgada 11 şüpheli tutuklandı! Kenan Tekdağ ve mason Remzi Sanver listede: Kara paracıların "ağabeyi" yine dilini yuttu
Türk Telekom
Partinin DNA'sı bozuldu! CHP'li Berhan Şimşek'ten çarpıcı açıklamalar: İmamoğlu Holding oldu! Silivri'nin posta güvercini Özel
KOSGEB’den KOBİ’lere finansman fırsatı
CANLI ANLATIM | İsrail'den Refah'a hava saldırısı! Netanyahu ateşkesi ihlal ettiğini kabul etti: 153 ton bomba kullandık
Diplomada sahtecilik mahkemede şovmenlik! Ekrem İmamoğlu'nun tek amacı dava sürecini sulandırmak | 3. duruşma 8 Aralık'ta Silivri'de
Gazze'deki Türk bayrağı görüntüleri İsrail medyasını rahatsız etti! Başkan Erdoğan'ın sözlerini hedef aldılar: Tek bir Türk’ü dahi görmek istemiyorum
Tarihte iz bırakan en büyük 10 savaş gemisi: Hangi ülkeler bu dev zırhlıları inşa etti ve neden yok oldular?
Virginia Giuffre Epstein'ın fuhuş ağını ifşa etti Kraliyet Ailesi karıştı! Gölge yazar kan donduran skandal: 18 yaşın altındaki kızlarla seks partisi...
Paris'in göbeğinde 7 dakikalık paha biçilmez vurgun! Tacın düştüğü gün ne oldu? İşte Fransa'yı ayağa kaldıran tarihi soygunun hikayesi
CHP'de "24 Ekim" senaryoları! Genel Merkez'i panikleten 2 ihtimal | Ne Ekrem ne Mansur... 2028 için "Özel" plan
Divan Oteller Genel Müdürü Murat Tomruk "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çekildi! Konu: İBB'deki yolsuzluk soruşturması
Tufan Erhürman'ın kırmızı çizgisi: Merkez Ankara! "Türkiye ile hiçbir uyumsuzluk söz konusu olmaz"
Balıkesir'de kan donduran şüphe! Evinde ölü bulundu: Fail Edremit'i kana bulayan 2 kişinin katili mi?
Türk Telekom, en yüksek 'Fiber İstasyon' oranıyla 5G çağının da öncüsü