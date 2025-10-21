PODCAST CANLI YAYIN

Anlık altın ne kadar? Gram ve çeyrek altın yükseldi mi? CANLI ALTIN TABLOSU 21 EKİM

Altın fiyatlarında anlık tablo ve son dakika gelişmeleri yatırımcıların radarında. Birikimini altından yana kullananlar piyasada son durumu araştırıyor. Düğünü, nişanı ya da özel günü olanlar da altın bilezik fiyatlarını merak ediyor. Peki haftanın ikinci iş günü itibarıyla altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım, tam fiyatlarında son durum ne?

Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Yatırımcılar ve birikim sahipleri altın fiyatlarındaki anlık değişimleri yakından takip ediyor. Özellikle düğün, nişan gibi özel günler öncesinde altın almak isteyenler de güncel bilezik fiyatlarını araştırıyor. Haftanın ikinci iş günü itibarıyla altın fiyatları merak konusu oldu. İşte 21 Ekim 2025 Salı sabahı itibarıyla altın piyasasında son durum…

ANLIK ALTIN FİYATLARI

BİRİM BİRİM ALTIN FİYATLARI

ALTIN (TL/GR)
Alış: 5.834,36
Satış: 5.835,06

22 Ayar Bilezik
Alış: 5.618,41
Satış: 5.678,72

Altın (ONS)
Alış: 4.323,76
Satış: 4.324,27

Altın ($/kg)
Alış: 138.352,00
Satış: 138.369,00

Altın (Euro/kg)
Alış: 160.980,00
Satış: 161.000,00

Cumhuriyet Altını
Alış: 40.041,00
Satış: 40.467,00

Yarım Altın
Alış: 20.082,00
Satış: 20.327,00

Çeyrek Altın
Alış: 10.041,00
Satış: 10.163,00

Reşat Altını
Alış: 40.073,47
Satış: 40.499,95

Kulplu Reşat Altını
Alış: 40.075,69
Satış: 40.502,20

22 Ayar Altın (TL/Gr)
Alış: 5.603,76
Satış: 5.882,35

18 Ayar Altın (TL/Gr)
Alış: 4.259,08
Satış: 4.259,59

14 Ayar Altın (TL/Gr)
Alış: 3.389,66
Satış: 4.538,39

Kapalıçarşı Ziynet 2.5
Alış: 98.581,55
Satış: 100.176,50

Kapalıçarşı Beşli Altın
Alış: 199.627,64
Satış: 203.560,63

Gremse Altın
Alış: 98.581,55
Satış: 100.855,04

Ata Altın
Alış: 40.664,89
Satış: 41.699,09

Tam Altın
Alış: 39.432,62
Satış: 40.218,65

Külçe Altın ($)
Alış: 146.000,00
Satış: 146.100,00

Has Altın
Alış: 5.805,23
Satış: 5.805,86

Hamit Altın
Alış: 40.073,47
Satış: 40.499,95

CANLI DOLAR VE EURO KURU

