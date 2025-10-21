Anlık altın ne kadar? Gram ve çeyrek altın yükseldi mi? CANLI ALTIN TABLOSU 21 EKİM

Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Yatırımcılar ve birikim sahipleri altın fiyatlarındaki anlık değişimleri yakından takip ediyor. Özellikle düğün, nişan gibi özel günler öncesinde altın almak isteyenler de güncel bilezik fiyatlarını araştırıyor. Haftanın ikinci iş günü itibarıyla altın fiyatları merak konusu oldu. İşte 21 Ekim 2025 Salı sabahı itibarıyla altın piyasasında son durum…