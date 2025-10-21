5G gelene kadar faturalara tavan sınırı!

PODCAST CANLI YAYIN

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 5G'nin devreye alınacağı 1 Nisan 2026 tarihine kadar operatörlerin uyguladıkları fiyatlara tavan getirdi. Bu kapsamda Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone, belirlenen tavan fiyatların üzerinde bir ücret tarifesi uygulayamayacak. Böylece operatörler 5G'nin devreye alınması için yapacakları altyapı yatırımları, baz istasyonu kurulumu ve ihalenin ilk taksitini ödemek için müşterilerine fahiş oranda zam yansıtamayacaklar.

EN FAZLA YÜZDE 32 ARTIŞ
BTK, tarifelerin belirlenmesinde döviz kuru, enflasyon ve işletme giderlerini dikkate alırken, uyguladığı tavan fiyat düzenlemesiyle vatandaşları operatörlerin insafına terk etmiyor. Bu kapsamda operatörler 1 Ekim 2025'den geçerli olmak üzere taahhüdü sona eren vatandaşlara yeni tarifelerde en fazla yüzde 32'ye varan artışlar uygulayabilecek. Yani bir vatandaş şu anda faturasına 300 lira ödüyorsa, operatörler aynı tarifenin taahhüt süresini uzatmak istediğinde paket fiyatı en fazla 400 liraya kadar yükseltebilecek. BTK , 1 Nisan 2026 tarihinde fiyatlara yeni bir tavan uygulayacak.

AZAMİ ÜCRET TARİFESİ
Yeni azami ücret tarifesi, telekomünikasyon sektöründeki rekabet dengesinin korunması açısından referans niteliği taşıyor. Mobil ve sabit hatlar yönüne yapılan aramalarda yeni tarifeye göre;
Yurt içi aramaların dakikası 4,11 lirayı geçemeyecek.
Yurt dışını arama ücretinin dakikası 48,68 lirayı geçemeyecek.
Açma-kapama bedeli 183 lirayı aşamayacak.

