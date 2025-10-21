5G gelene kadar faturalara tavan sınırı!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 5G'nin devreye alınacağı 1 Nisan 2026 tarihine kadar operatörlerin uyguladıkları fiyatlara tavan getirdi. Bu kapsamda Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone, belirlenen tavan fiyatların üzerinde bir ücret tarifesi uygulayamayacak. Böylece operatörler 5G'nin devreye alınması için yapacakları altyapı yatırımları, baz istasyonu kurulumu ve ihalenin ilk taksitini ödemek için müşterilerine fahiş oranda zam yansıtamayacaklar.

BTK, tarifelerin belirlenmesinde döviz kuru, enflasyon ve işletme giderlerini dikkate alırken, uyguladığı tavan fiyat düzenlemesiyle vatandaşları operatörlerin insafına terk etmiyor. Bu kapsamda operatörler 1 Ekim 2025'den geçerli olmak üzere taahhüdü sona eren vatandaşlara yeni tarifelerde en fazla yüzde 32'ye varan artışlar uygulayabilecek. Yani bir vatandaş şu anda faturasına 300 lira ödüyorsa, operatörler aynı tarifenin taahhüt süresini uzatmak istediğinde paket fiyatı en fazla 400 liraya kadar yükseltebilecek. BTK , 1 Nisan 2026 tarihinde fiyatlara yeni bir tavan uygulayacak.