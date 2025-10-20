Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’ten rekor: 9 ayda 26 milyar net kâr!

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik istikrarlı büyümesini sürdürerek kar marjında bir rekora daha imza attı. Finansal gelişimini ve kârlılığını yılın üçüncü çeyreğinde de sürdüren Türkiye Sigorta, geçen yılın aynı dönemine göre kârlılığını yüzde 49 artışla 14,3 milyar TL'ye taşırken; prim üretiminde de yüzde 45 artışla 105,1 milyar TL'ye ulaştı. Türkiye Hayat Emeklilik ise ilk 9 ayda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 artışla 416 milyar TL BES fon büyüklüğüne, 5,1 milyon katılımcı sayısına ve yüzde 69 artışla 11,4 milyar TL kârlılığa erişti. Hayat prim üretimini ise yine yılın üçüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 126 büyümeyle 20,5 milyar TL'ye ve poliçe sayısını da 6 milyon adete yükseltti.

Türkiye Sigorta (Takvim.com.tr) KENDİ REKORUNU KIRDI İki şirket, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57 büyümeyle, toplamda 25,8 milyar TL net kâr elde etti. Böylece 2024 yıl sonu net kârı olan 22 milyar TL'yi 2025'in ilk 9 ayında geçerek, kendi rekorunu da kırdı. Türkiye Sigorta ilk 9 ayda aktif büyüklüğünde yüzde 58 oranında artışla 152,4 milyar TL'ye, özsermaye büyüklüğünde yüzde 45 oranında artışla 41,6 milyar TL'ye ulaşırken; Türkiye Hayat Emeklilik ise aktif büyüklüğünde yüzde 56 oranında artışla 467,2 milyar TL'ye, özsermaye büyüklüğünde yüzde 49 oranında artışla 27,3 milyar TL'ye ulaştı. "SİGORTANIN ERİŞİLEBİLİR VE ULAŞILABİLİR OLMASI ANA ODAĞIMIZ" Sürdürülebilir finansal başarılarının yanı sıra sigortaya erişilebilirliği kolaylaştırmayı ve ihtiyaca yönelik ürünlerle sigortalı sayısının artmasını hedeflediklerini belirten Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak şu tespitlerde bulundu: Odağımız; sürdürülebilir başarıları hedeflerken sigortaya erişimi her geçen gün daha geniş kitlelere ulaştırmak. Bunu her çeyrek sonuçlarımızla ortaya koyuyor olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. 2025 yılı ilk 9 ayında kendi rekorlarımızı kırarak, piyasa beklentilerini aşan prim üretimi gerçekleştirerek hayat dışı prim üretiminde en yakın rakibimizle aramızda 26,5 milyar TL'lik bir fark oluşturduk. Sektörün geneliyle karşılaştırıldığında yangın branşında her 4 poliçeden 1'i Türkiye Sigorta güvencesi altında. Ayrıca sağlık, kasko gibi bireysel ürünlerde sigortalı sayımız her geçen gün artıyor. 30 Eylül itibarıyla aktif yaşayan kasko poliçemiz 1 milyona ulaştı, portföyümüzün en hızlı büyüyen branşı olan sağlıkta ise 1 milyon sigortalı sayısını aşmış durumdayız.