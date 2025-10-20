Türk Telekom’dan Tolga Çevik’li 5G filmi

Türk Telekom, yeni 5G reklam filmini izleyiciye sundu. Filmde, yüzde 55'i fibere bağlı baz istasyonlarının sağladığı performansla 5G'de fark yaratıldığı vurgulanıyor. Tolga Çevik'in "Arkadaşım" rolüne yönetmen Fırat Parlak eşlik ediyor. 5G teknolojisinin 1 Nisan 2026 itibarıyla hayatımıza gireceğini hatırlatan Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, "Gerçekleştirilen 5G ihalesinde tüm paketlerde, en iyi müşteri deneyimini sunma hedefimiz kapsamında ve planladığımız doğrultuda frekanslarımızı aldık.

Türk Telekom olarak müşteri başına en yüksek 5G kapasitesi ve en yüksek fiber istasyon oranıyla 5G'ye çoktan hazırız" dedi.