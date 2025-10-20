PODCAST CANLI YAYIN

Türk Telekom’dan Tolga Çevik’li 5G filmi

5G ihalesinde stratejik frekansları alan Türk Telekom, bunu Tolga Çevik’in rol aldığı yeni 5G reklam filmiyle de geniş kitlelere taşıdı.

Türk Telekom, yeni 5G reklam filmini izleyiciye sundu. Filmde, yüzde 55'i fibere bağlı baz istasyonlarının sağladığı performansla 5G'de fark yaratıldığı vurgulanıyor. Tolga Çevik'in "Arkadaşım" rolüne yönetmen Fırat Parlak eşlik ediyor. 5G teknolojisinin 1 Nisan 2026 itibarıyla hayatımıza gireceğini hatırlatan Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, "Gerçekleştirilen 5G ihalesinde tüm paketlerde, en iyi müşteri deneyimini sunma hedefimiz kapsamında ve planladığımız doğrultuda frekanslarımızı aldık.
Türk Telekom olarak müşteri başına en yüksek 5G kapasitesi ve en yüksek fiber istasyon oranıyla 5G'ye çoktan hazırız" dedi.

'EN ÇOK TERCİH EDİLEN OPERATÖRÜZ'
Türk Telekom'un mobil pazarda "oyun kurucu" rol üstlendiğini dile getiren Özden, "Mobil numara taşıma pazarında son dört yıldır en çok tercih edilen operatörüz" şeklinde konuştu.

