PODCAST CANLI YAYIN

Sigara ne kadar oldu? Ekim 2025 güncel fiyat listesi! En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları açıklandı

Sigara fiyatlarına bir zam daha geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, 20 Ekim itibarıyla bir sigara grubunda daha fiyat artışına gidildiğini açıkladı. Böylece piyasadaki neredeyse tüm markalarda fiyatlar yeniden değişti.

Giriş Tarihi:
Sigara ne kadar oldu? Ekim 2025 güncel fiyat listesi! En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları açıklandı

Sigara fiyatlarına bir zam daha geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, 20 Ekim itibarıyla yeni bir sigara grubunda daha fiyat artışı yapıldığını duyurdu.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

SİGARA FİYATLARINA YENİ ZAM GELDİ: EN UCUZ SİGARA 88 TL OLDU

Sigara fiyatlarındaki artış devam ediyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, 20 Ekim itibarıyla yeni bir sigara grubunda daha zam yapıldığını açıkladı. Böylece piyasadaki neredeyse tüm markalarda fiyatlar yeniden yükseldi.

🚬 YENİ ZAM ORANLARI BELLİ OLDU

Ekim ayında art arda gelen zamların ardından sigara fiyatları bir kez daha güncellendi. Yeni listeye göre en ucuz sigara 88 TL, en pahalı sigara ise 105 TL seviyesine çıktı. Türkiye genelinde ortalama satış fiyatı 95-100 TL aralığında seyrediyor.

💰 GÜNCEL FİYAT ARALIKLARI (EKİM 2025)

Kategori Fiyat Aralığı (TL)
En düşük fiyat 82 TL – 90 TL
Orta segment 90 TL – 100 TL
Üst segment 100 TL – 105 TL

Fırın, Kahve Makinesi, Televizyon... Evinizde Elektrik Faturasını Yükselten Gizli Enerji Vampirleri Ortaya Çıktı!Fırın, Kahve Makinesi, Televizyon... Evinizde Elektrik Faturasını Yükselten Gizli Enerji Vampirleri Ortaya Çıktı!
Fırın, Kahve Makinesi, Televizyon... Evinizde Elektrik Faturasını Yükselten Gizli “Enerji Vampirleri” Ortaya Çıktı!
3 litre sıvı deterjanın fiyatı düştü! BİM 21-24 Ekim 2025 Salı-Cuma aktüel kataloğu çıktı3 litre sıvı deterjanın fiyatı düştü! BİM 21-24 Ekim 2025 Salı-Cuma aktüel kataloğu çıktı
3 litre sıvı deterjanın fiyatı düştü! BİM 21-24 Ekim 2025 Salı-Cuma aktüel kataloğu çıktı
SGKdan emeklilik uyarısı: Hizmet dökümünüzde S harfi gördüyseniz risk varSGKdan emeklilik uyarısı: Hizmet dökümünüzde S harfi gördüyseniz risk var
SGK'dan emeklilik uyarısı: Hizmet dökümünüzde "S" harfi gördüyseniz risk var

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İddianameye TAKVİM ulaştı: Fondaşlara para akışı ve sahte imzalar! Örgüt lideri Aktaş İmamoğlu'nu fırsat bilip rotayı İBB'ye çevirdi
AK Parti'den CHP'li Ali Mahir Başarır'ın ahlaksız siyasetine peş peşe tepkiler: "Hoşşt!"
İdefix
Can Holding'e ikinci dalgada 11 şüpheli tutuklandı! Kenan Tekdağ ve mason Remzi Sanver listede: Kara paracıların "ağabeyi" yine dilini yuttu
CHP'li Berhan Şimşek'ten salvolar: Parti İmamoğlu Holding oldu! Silivri'nin posta güvercini Özel
CANLI ANLATIM | İsrail'den Refah'a hava saldırısı! Netanyahu ateşkesi ihlal ettiğini kabul etti: 153 ton bomba kullandık
Türk Telekom
Diplomada sahtecilik mahkemede şovmenlik! Ekrem İmamoğlu'nun tek amacı dava sürecini sulandırmak | 3. duruşma 8 Aralık'ta Silivri'de
Gazze'deki Türk bayrağı görüntüleri İsrail medyasını rahatsız etti! Başkan Erdoğan'ın sözlerini hedef aldılar: Tek bir Türk’ü dahi görmek istemiyorum
Tarihte iz bırakan en büyük 10 savaş gemisi: Hangi ülkeler bu dev zırhlıları inşa etti ve neden yok oldular?
Virginia Giuffre Epstein'ın fuhuş ağını ifşa etti Kraliyet Ailesi karıştı! Gölge yazar kan donduran skandal: 18 yaşın altındaki kızlarla seks partisi...
Paris'in göbeğinde 7 dakikalık paha biçilmez vurgun! Tacın düştüğü gün ne oldu? İşte Fransa'yı ayağa kaldıran tarihi soygunun hikayesi
Son dakika! Başkan Erdoğan Körfez turuna çıkıyor! 3 günde Kuveyt, Katar ve Umman'a ziyaret
CHP'de "24 Ekim" senaryoları! Genel Merkez'i panikleten 2 ihtimal | Ne Ekrem ne Mansur... 2028 için "Özel" plan
Divan Oteller Genel Müdürü Murat Tomruk "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çekildi! Konu: İBB'deki yolsuzluk soruşturması
Gram altında ‘çifte kıvılcım’ etkisi: İslam Memiş 'bekleyin' diyerek uyardı! 6.000 TL sınırı aşılacak mı? O tarihe kadar...
Beyaz Saray’da küfürler havada uçuştu! Trump Zelenskiy’den teslim olmasını isterken haritaları fırlattı!
Tufan Erhürman'ın kırmızı çizgisi: Merkez Ankara! "Türkiye ile hiçbir uyumsuzluk söz konusu olmaz"
Balıkesir'de kan donduran şüphe! Evinde ölü bulundu: Fail Edremit'i kana bulayan 2 kişinin katili mi?
Türk Telekom, en yüksek 'Fiber İstasyon' oranıyla 5G çağının da öncüsü