Sigara ne kadar oldu? Ekim 2025 güncel fiyat listesi! En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları açıklandı

Sigara fiyatlarına bir zam daha geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, 20 Ekim itibarıyla yeni bir sigara grubunda daha fiyat artışı yapıldığını duyurdu.

