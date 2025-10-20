Sigara ne kadar oldu? Ekim 2025 güncel fiyat listesi! En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları açıklandı

Sigara fiyatlarına bir zam daha geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, 20 Ekim itibarıyla yeni bir sigara grubunda daha fiyat artışı yapıldığını duyurdu.
SİGARA FİYATLARINA YENİ ZAM GELDİ: EN UCUZ SİGARA 88 TL OLDU
Sigara fiyatlarındaki artış devam ediyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, 20 Ekim itibarıyla yeni bir sigara grubunda daha zam yapıldığını açıkladı. Böylece piyasadaki neredeyse tüm markalarda fiyatlar yeniden yükseldi.
🚬 YENİ ZAM ORANLARI BELLİ OLDU
Ekim ayında art arda gelen zamların ardından sigara fiyatları bir kez daha güncellendi. Yeni listeye göre en ucuz sigara 88 TL, en pahalı sigara ise 105 TL seviyesine çıktı. Türkiye genelinde ortalama satış fiyatı 95-100 TL aralığında seyrediyor.