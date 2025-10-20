Mango’nun kurucusunun ölümünde şok gelişme: Oğlu Jonathan Andic gözaltında

Mango'nun kurucusu İsak Andiç Ermay (71), geçen yıl İspanya'daki Collbató kayalıklarından düşerek hayatını kaybetmişti.

Türkiye doğumlu ve Türk vatandaşı olan Andiç Ermay'ın ölümüyle ilgili birçok şüphe varken, olayın tanıklarından oğlu Jonathan Andic, "Cinayet değil" iddiasında bulunmuştu. İspanyol polisi, yaklaşık 1 yıl süren soruşturmada Jonathan Andic'i cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldı.

Andic'in verdiği ifadelerin birbirini tutmadığını belirten İspanyol polisi, Andic'in baş şüpheli olduğunu açıkladı. 2024 listesinde Andiç, yaklaşık 4,5 milyar avroluk servetiyle İspanya'nın en zengin 5'inci işadamı olarak gösterilmişti.