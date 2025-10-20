Altın borç verenler dikkat! Zaman aşımı tehlikesi: 10 yıllık süreyi aşmayın

Altın son dönemde gerçekleşen sert hareketlerle yatırımcıların ilgi odağına dönüşürken, altın borcu ve alacağı olanlar ise kara kara düşünmeye başladı. Türk Borçlar Kanunu, alacakların zaman aşımı süresini düzenlerken, altın alacağında hak sahibinin geri isteme hakkını 10 yıl süresince kullanmaması halinde borcun zaman aşımına uğrayacağını hüküm altına alıyor. Borcun verildiği günden sonra başlayan 10 yıllık süre dolduğunda, alacaklıların dava açma hakkı da bulunmuyor.



Türkiye'de geleneksel olarak düğünlerde, nişanlarda ve özel günlerde sıklıkla kullanılan altın, borç ilişkilerinde de yoğun şekilde kullanılıyor. Altın borçları, bazen yazılı sözleşmeye dayanırken bazen de tamamen sözlü taahhütlerle veriliyor. Altın alacağı olanlar eğer 10 yıl içerisinde verdiği borcu alamaz ya da süreci davaya dönüştürmezse alacağı ortadan kalkıyor.

AA



DÜĞÜN VİDEOSU EN KUVVETLİ DELİL



Alacak davaları borç miktarına göre asliye hukuk mahkemesi veya sulh hukuk mahkemesinde açılıyor. Altın alacağının evli çiftler arasında oluşması halinde ise konuya aile mahkemeleri bakıyor. Dava dilekçesinde borcun miktarı ve altının cinsinin (bilezik, cumhuriyet altını vb.) belirtilmesi gerekiyor.

Altın yerine borç karşılığı miktarın Türk Lirası olarak alınması da talep edilebiliyor. Boşanma sırasındaki altın alacaklarında ise düğün videoları, fotoğraflar, banka dekontları, tanık beyanları, senet veya yazılı sözleşmeler, App mesajları ve yazışmalar delil sayılıyor. Yargıtay kararlarına göre düğün videoları altın alacak davalarında en güçlü delillerden kabul ediliyor.