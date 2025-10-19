Vakıf üniversitelerinde öğrenim ücretleri artık YÖK belirleyecek

Vakıf yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin ücretler konusundaki şikayetlerine çözüm kanun teklifiyle geldi. Buna göre, Yükseköğretim Kanunu'nda yapılacak değişiklikle vakıf yükseköğretim kurumlarında mütevelli heyet tarafından tespit edilen ücretlerin güncellemesine ilişkin kurallar belirlenecek.

Ayrıca hazırlık sınıfına ve/veya birinci sınıfa yerleştirme yılı dışındaki öğrenim ücretleri, YÖK'ün tespit edeceği esaslara göre olacak. Yani ücretler, Haziran'da ÜFE ve TÜFE artış ortalaması da dikkate alınarak belirlenecek.