Türkcell 5g’de en geniş frekansın sahibi oldu: “Türkiye 5g deneyimini Türkcell gücüyle yaşayacak”

5G yetkilendirme ihalesi sonucunda Turkcell, 1 milyar 224 milyon dolar teklif karşılığında toplamda 160 MHz ile en geniş frekans bandının sahibi oldu.

Kuruldukları günden itibaren mobil segmentin lideri olduklarını dile getiren Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, "2016'da çıktığımız 5G yolculuğumuzda çok anlamlı bir günü yaşıyoruz. 5G ihalesinde en güçlü kapsama ve frekans bantlarını aldık. Üretimden eğitime, ulaşımdan sağlığa kadar, her alanda yeni bir çağın eşiğindeyiz. 5G, tüm sektörlerde ve sosyal hayatta köklü bir dönüşümü tetikleyecek. Turkcell olarak bu teknolojiyi ülkemizin dört bir yanına taşıyacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. 5G'yi ülkemize sunmak için hazırız. Türkiye, 5G deneyimini Turkcell gücünde yaşayacak" dedi.