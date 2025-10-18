PODCAST CANLI YAYIN

Müteahhitlerin 14 yıllık krizi çözüldü

2011’de Libya’daki iç karışıklık nedeniyle zarar gören müteahhitlerin sorunu çözüldü. Ticaret Bakanı Bolat, Libya ile müteahhitlik alanında mutabakat zaptı imzaladı

Libya'da 2011 yılında çıkan iç karışıklıkların ardından hem şantiyeleri yakılarak yağmalanan hem de ülkede 1 milyar dolarlık hak ediş alacağı kalan müteahhitlik sektörünün 14 yıllık sorunu İstanbul'da çözüldü. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye- Afrika 5. Ekonomi ve İş Forumu marjında bir araya geldiği Libyalı heyet ile müteahhitlik alanında mutabakat zaptı imzaladı. Mutabakat çerçevesinde Türk firmalarının alacaklarının takibi yapılacağı gibi ödemelerin gerçekleşmesi için bir takvimin belirlenmesi de kararlaştırıldı. Görüşmede, 2024'te Libya ile 3,7 milyar dolar olarak kaydedilen ticaret ve müteahhitlerin Libya'daki iş hacmini artırma yönünde Bakanlar karşılıklı olarak kararlılıklarını vurguladı. Hidrokarbonlar, yenilenebilir enerji, madencilik, gümrükler, bankacılık, sağlık gibi sektörler muhtemel iş birliği alanları olarak değerlendirildi.

