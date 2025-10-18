PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul Sıfır Atık'ın başkenti olacak

Emine Erdoğan, Sıfır Atık Forumu’nda konuştu: Küresel Sıfır Atık Ödülleri projemizi de geçtiğimiz 30 Mart kutlamalarında New York’tan duyurduk. İstanbul Sıfır Atık’ın başkenti olacak. Dünyadaki hiçbir krize seyirci kalmadık

Giriş Tarihi:
Başkan Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla, Sıfır Atık Vakfı öncülüğünde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle "İnsan, Mekân, Dönüşüm" teması altında düzenlenen Sıfır Atık Forumu İstanbul'da başladı.

Emine Erdoğan, şunları söyledi: İlkini düzenlediğimiz Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nda sizlerle bir arada olmaktan, bu heyecanı ve umudu paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kıymetli misafirler; meşhur bir söz şöyle der: "Dünyada görmek istediğiniz değişimin kendisi olun." Dönüşen tüketim modellerine geçmek yerine, tüketim toplumlarına dönüştü. Geride bıraktığı atıklarla yeryüzüne çöpten dağlar, okyanuslara plastikten adalar yükledi. Kendi eliyle sahte ihtiyaçlardan ve yapay mutluluklardan örülü bir dünya kurdu. "Düşünüyorum, öyleyse varım" noktasından "Tüketiyorum, öyleyse varım" noktasına savruldu" dedi.

Emine Hanım şöyle konuştu: 2023 yılında küresel atık çalışmalarının merkezi olması amacıyla Türkiye'de Sıfır Atık Vakfını kurduk. Vakfımız, büyük bir iştiyak ve yüksek bir enerjiyle danışma kurulumuzun faaliyetlerine en güçlü desteği veriyor. Ayrıca, Küresel Sıfır Atık Ödülleri projemizi 30 Mart kutlamalarında New York'tan duyurduk. Kurulumuzun sekreterya yapısını büyük bir özveriyle yürüten Birleşmiş Milletler Habitat'ın Türkiye'de bölgesel bir ofis açması için gerekli adımları atıyoruz. İnanıyorum ki güzel İstanbul'umuz bundan sonra Sıfır Atık'ın başkenti olacak."

ÇÖZÜMÜN PARÇASI OLMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ
2017 yılında Türkiye'de başlattığımız Sıfır Atık Hareketi, bu hedefin en net göstergesidir. Bu yılın başında ülkemizde yüzde 13 olan geri kazanım oranımızı yüzde 36 seviyesine çıkardık. Bugüne kadar 74,5 milyon ton atığı ekonomiye kazandırarak 256 milyar lira tasarruf sağladık. Sıfır Atık Mavi hareketi kapsamında yaklaşık 285 bin ton deniz çöpünü topladık. Dünyadaki hiçbir krize seyirci kalmayan bir ülke olarak, çevre krizinin çözümünde de yer almayı insanlığa karşı sorumluluğumuzun bir gereği olarak görüyoruz.

Forum; çevre bakanları, uluslararası kuruluşların temsilcileri, belediye başkanları, akademisyenler, özel sektörü buluşturdu.

