PODCAST CANLI YAYIN

Bodrum'da lüks tekne fuarı! 28 milyon 500 bin dolarlık lüks yat göz kamaştırdı

Bodrum Boat Show, 200’e yakın tekneyi deniz tutkunlarıyla buluşturdu. Fuarın gözdesi ise 28 milyon 500 bin dolarlık Legasea adlı lüks yat oldu.

Giriş Tarihi:
Bodrum'da lüks tekne fuarı! 28 milyon 500 bin dolarlık lüks yat göz kamaştırdı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Bodrum Boat Show, deniz tutkunlarını bir araya getirdi. 5 metrelik sürat teknelerinden 50 metrelik dev yatlara kadar 200'e yakın teknenin sergilendiği fuarın en dikkat çeken yatı, 28,5 milyon Euro değerindeki 50 metrelik Legasea oldu. Tamamı Bodrum'da üretilen mega yat, büyüklüğü ve tasarımıyla ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi. Ada Yacht Works CEO'su Onur Tekin, "Yatımızı 31 Mayıs'ta denize indirdik. 2 yıllık bir imalat süreci vardı. 12 misafir için 6, 10 mürettebat için 5 kabin olmak üzere toplam 11 kabinimiz var. Çelik ve alüminyumdan ürettik. En büyük mutluluğumuz, bu dev yatın tamamen Bodrum'da üretilmiş olmasıdır" dedi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Analiz raporu TAKVİM'de! O ünlülerin vücudunda uyuşturucu tespit edildi: Dilan Polat, Birce Akalay...
Ocak zammı şekilleniyor! Memur ve emekliye %19, SSK ve BAĞ-KUR'lulara %13 artış sinyali...
İdefix
Esad gece yarısı kaçtı, rejimin omurgası çöktü
Kamu kurumlarında sahte imza skandalı: Çete lideri Ziya Kadiroğlu yeniden tutuklandı
Oval Ofis’te kritik görüşme: Trump ve Zelenskiy’den barış mesajları
Gazze hükümeti İsrail’i organ hırsızlığıyla suçladı
Başkan Erdoğan'dan Türkiye-Afrika İş Forumu'nda yatırımcılara çağrı: Kapımız herkese açık
PKK elebaşı Abdullah Öcalan kafa karıştırdı... Kandil ağzıyla "umut hakkı" çıkışı: Devletin bu bagajı kaldırması lazım
Ekosistemin çöküşü: Ekrem İmamoğlu "susarak" yırtmayı deneyecek! | Mansur Yavaş biliyordu: Seni alacaklar Ekrem!
DSİ Uyardı CHP'li belediye dinlemedi: Bursa barajlarında su kalmadı
İrfan Can Kahveci'den flaş açıklama: Bunu hak etmedim "devre arası" giderim! Milli yıldızın Dünya Kupası hayali var...
Ankara'da ortak basın toplantısı: Dışişleri Bakanı Fidan Alman mevkidaşı ile bir arada: Şam-SDG entegrasyonunu takipteyiz
Fenerbahçe'den 2 sürpriz transfer! Kimse beklemiyordu
Gözler Başakşehir'de akıllar Bodo'da! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
Beşiktaş'ta hedef 3 puan! Sergen Yalçın Gençlerbirliği maçının ilk 11'ini netleştirdi
TAKVİM'in ulaştığı iddianame kabul edildi! Rezan Epözdemir o tarihte hakim karşısına çıkacak
Türkiye'nin NTE üretimindeki hedefi dünyada ilk 5! Beylikova'da bir ilk
İngiliz Kraliyet Ailesi’nin Çinli casus skandalı! Prens Andrew’un en az üç kez görüştüğü ortaya çıktı
ASGARİ ÜCRETTE İLK SİNYAL! İpucu "bütçeden" geldi! Yüzde kaç artış bekleniyor?