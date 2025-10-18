Bodrum'da lüks tekne fuarı! 28 milyon 500 bin dolarlık lüks yat göz kamaştırdı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Bodrum Boat Show, deniz tutkunlarını bir araya getirdi. 5 metrelik sürat teknelerinden 50 metrelik dev yatlara kadar 200'e yakın teknenin sergilendiği fuarın en dikkat çeken yatı, 28,5 milyon Euro değerindeki 50 metrelik Legasea oldu. Tamamı Bodrum'da üretilen mega yat, büyüklüğü ve tasarımıyla ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi. Ada Yacht Works CEO'su Onur Tekin, "Yatımızı 31 Mayıs'ta denize indirdik. 2 yıllık bir imalat süreci vardı. 12 misafir için 6, 10 mürettebat için 5 kabin olmak üzere toplam 11 kabinimiz var. Çelik ve alüminyumdan ürettik. En büyük mutluluğumuz, bu dev yatın tamamen Bodrum'da üretilmiş olmasıdır" dedi.