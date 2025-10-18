5g dönemi başlıyor: Sanayiden sağlığa, eğitimden ulaşıma hayatı kökten değişecek

Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun 16 Ekim'de ihalesini gerçekleştirdiği 5G kapsamında sanayi, sağlık, otomotiv gibi pek çok alanda yenilikçi teknolojilerle vatandaşların hayatı kolaylaşacak. 5G, 10 kat hızlı internet kullanımına da imkan sunacak.

5G teknolojisi otomotiv sektörü ve otoyolları da dönüştürecek. Trafik ışıklarındaki sistemle trafikteki yoğunluk ve park yerleri 5G sayesinde görülebilecek.

SANAYİDE ROBOT ÇAĞI



Sanayide akıllı fabrikalar dönemi başlayacak. Kapalı devre robot sistemleri, otonom sistemler yaygınlaştırılacak. Enerji taleplerinin tahmin edilmesi için akıllı sayaç ve akıllı cihazların tüketiciler tarafından kullanılması ile enerji tüketimi planlanabilecek.

UZAKTAN AMELİYAT



5G ile uzaktan cerrahi yöntemleri devreye alınarak, ameliyat yapılması mümkün olacak. Yanlış teşhis vakalarının önlenmesi sağlanacak. 5G ile birlikte, HD videolar hızlı ve güvenilir bir şekilde izlenebilecek. Kesintisiz yayınlar mümkün olacak. Günümüzde 4.5g ile videolar 4k çözünürlüğünde izlenebilirken, 5G'de 8K çözünürlük sağlanabilecek.



EĞİTİMDESINIRLAR KALKIYOR

5G yeni TeleÖğretim dönemini başlatacak. Fiziksel konum kısıtlamaları ortadan kalkacağı gibi öğrenciler yeni teknolojilerle evlerinden okullarındaki sınıflarına katılım sağlayabilecek.