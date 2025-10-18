PODCAST CANLI YAYIN

10 senelik Ulusal Atık Yönetimi Stratejisi ve Planı hazırlandı...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2025-2035 Ulusal Atık Yönetimi Stratejisi ve Planı’nı açıkladı. Kısa vadede Sıfır Atık sistemi yaygınlaştırılacak, 2031 itibarıyla ambalaj atıklarının %70’i kaynağında ayrıştırılacak. 2035’e kadar belediye atıklarının en az %60’ının geri kazanılması hedefleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2025-2035 yıllarını kapsayan Ulusal Atık Yönetimi Stratejisi ve Planı hazırlandı. Atık yönetim stratejileri, kısa, orta ve uzun vadede projelendirildi. Kısa vadede; yıl sonuna kadar Sıfır Atık yönetim sisteminin ülke genelinde yaygınlaştırılması çalışmalarına devam edilecek. 2028 yılı sonuna kadar atık oluşumunun önlenmesi ve azaltılmasına yönelik çalışmalara başlanılacak. İşte 10 yıllık çalışmanın detayları:

Düzensiz döküm sahalarına atık kabulü sonlandırılacak.
Döngüsel ekonomiye geçiş izlenecek.
2031 yılından itibaren, ambalaj atıklarının yüzde 70'i kaynağından ayrı toplanarak geri kazanım tesislerine gönderilecek.
Uzun vadede ise 2035 yılında belediye atığının en az yüzde 60'ının geri kazanılması, atık yönetiminde ekonomik araçların geliştirilmesi sağlanacak.
Çevre , Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Sıfır Atık prensibine odaklanan, kaynaklarını koruyan, atıklarını dönüştüren, daha yaşanabilir bir gelecek hedefiyle ülkemizin kısa, orta ve uzun vadede hayata geçireceği '2025-2035 Ulusal Atık Yönetimi Stratejisi ve Planı'nı hazırladık" dedi.

