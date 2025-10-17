PODCAST CANLI YAYIN

KOBİ projeleri desteklenecek!

KOBİ’lerin uluslararası pazarlarda yenilikçi yaklaşımlar veya çözümler için geliştirdikleri fizibilite projelerine Avrupa Birliği tarafından 60 biner euro hibe verilecek. Başvurular 25 Kasım’a kadar alınacak...

Yenilikçi KOBİ'ler İçin Avrupa Ortaklığı- Innowwide Programı"nın 4'üncü çağrısı açıldı. TÜBİTAK'tan verilen bilgiye göre, çağrıya, 25 Kasım'a kadar başvuru yapılabilecek. Uluslararası pazarlarda araştırma veya ticari hedeflerin uygulanabilirliğini değerlendirmek amacıyla oluşturulacak fizibilite proje önerilerinin sunulabileceği çağrıda, değerlendirme sonucu en yüksek puanı alan 70 projeye, yüzde 70 destek oranıyla proje başına maksimum 60 bin euro hibe sağlanacak.

PROJE ORTAKLIĞI ŞART
Proje önerileri için hedef bölge/ülke seçilmesi ve orada yerel bir paydaşla ortaklık kurulması gerekiyor. En fazla 6 ay sürecek projelerde, KOBİ'lerin yenilikçi projeler veya çözümler için piyasa fizibilite çalışmaları yürütmesi ve seçilen hedef ülkede yerel uzmanlarla çalışması hedefleniyor. Çağrı kapsamında başarılı bulunan proje önerilerinin finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanacak. Bu finansmandan Afrika, ABD, Asya veya Pasifik'teki bir paydaşla proje ortaklığı kuran KOBİ'ler yararlanabilecek.

NASIL BAŞVURULACAK?
Başvurular, firmayı yasal olarak temsil etmeye yetkili bir kişi tarafından "SmartSimple" platformu (https:// eureka.smartsimple.ie/) üzerinden doldurulacak. Firma adına yalnızca bir başvuru yapılabilecek. Proje başvurusu göndermeden önce karşı ortağın (piyasa fizibilite projesinde ana alt yüklenici olacak taraf) platform üzerinde bir taahhüdü imzalaması gerekecek.

