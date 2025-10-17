5G teknolojisi hayatımıza giriyor! İhalesi yapıldı

5G mobil elektronik haberleşme altyapılarının kurulması, işletilmesi ve hizmetlerin sunulmasına ilişkin yetkilendirme ihalesi tamamlandı.İhalede 3 operatör KDV hariç toplam 2 milyar 945 milyon dolar ödemiş oldu. Turkcell 1 milyar 224 mlyon dolar ile ihalenin en çok ödeyeni oldu. Türk Telekom 1 milyar 94 milyon dolar verirken, Vodafone 627 milyon dolar ödedi. Turkcell A1 ve B1, B4, B5 ve B6 paketlerini, Türk Telekom A3 ve B2, B7, B8 paketlerini, Vodafone ise A2 ve B3 paketini aldı. İhalede 3 operatör KDV hariç toplam 2 milyar 945 milyon dolar ödemiş oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G ihalesi kapsamında asgari değer olarak belirlenen 2 milyar 125 milyon dolar hedefinin, KDV ile 3 milyar 534 milyon dolara ulaştığını kaydetti. Uraloğlu, "5G, ülkemizin daha ulaşılabilir olmasını yüksek kalite ve hızla sağlayacak" dedi.



ÜÇ TAKSİTTE ÖDENECEK

İhale sonucunda oluşan bedel, BTK tarafından hazırlanacak ihale şartnamesinde belirlenen usulle, ihaleyi kazananlar tarafından 3 eşit taksitte ödenecek. 30 Nisan 2029'da sona erecek mevcut yetkilendirmelerin 5G ihalesi kapsamına dahil edilebilmesi için işletmeciler, her yıl brüt satışlarının yüzde 5'i oranında ödeme yapacak. Yetkilendirme süresi 31 Aralık 2042'ye kadar devam edecek.





TURKCELL GENEL MÜDÜRÜ KOÇ: BİRLİKTE BAŞARDIK

Turkcell Genel Müdürü Taha Koç, 3.5 GHz frekans bandında aldıkları 140 MHz kapasiteyle de Türkiye için mobilde 1000 megabit ve daha üstü hızları gerçek hale getireceklerinin altını çizerek, hala 234,4 MHz olan toplam kapasitelerini, aldıkları frekans bantlarıyla 394,4 MHz'e yükselttiklerini aktardı. Koç, "Kazanan Türkiye olacak" diye konuştu.



VODAFONE CEO'SU ENGİN AKSOY: 5G'YE HAZIRIZ

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, 5G'ye 5 yıldır hazırlandıklarını belirterek, tüm ekipmanlarının 5G'ye hazır olduğunu söyledi. Vodafone Türkiye'nin yıllardır 5G'yi çok istediğini dile getiren Aksoy, "Bugün için gerçekten çok heyecanlıyız. Kazanan Türkiye oldu. Frekansların yüzde 75'i operatörlere eşit olarak dağılmış oldu" diye konuştu.



TÜRK TELEKOM CEO'SU ÖNAL: DİJİTAL GELECEĞİ İNŞA EDİYORUZ

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Türk Telekom olarak, bugüne kadar yaptığımız her yatırımın Türkiye'nin kazanımı olduğunun bilinciyle hareket ettik. Ülkemizin dört bir yanına değer katan yatırımlarımızla, dijital dönüşümün öncüsü olduk. 2050 yılına kadar uzatılan imtiyaz sürecimizle Türkiye ekonomisine 20 milyar doların üzerinde doğrudan katkı sağlarken, gerçekleştirilen 5G ihalesiyle ülkemiz ekonomisine 1 milyar doların üzerinde yeni bir katkı sunacağız. 5G'de abone başı en yüksek kapasite kullanım hakkına sahip olduk. Ülkemizin dijital geleceğini inşa etmeye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi