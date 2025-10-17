2026 bütçesi hazırlandı! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurdu... 2026 enflasyon hedefi %16

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'ni açıkladı. Yılmaz, " Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifimiz, çiftçisiyle, işçisiyle, esnafıyla, sanayicisiyle, çalışanı ve emeklisiyle, kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla ve engellisiyle toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçları ve talepleri gözetilerek hazırlanmış, her kaleminde ülkemizin ve milletimizin gereksinimleri düşünülmüştür" dedi.



Yılmaz, "2026 yılında bütçe giderlerinin 18 trilyon 929 milyar lira, bütçe gelirlerinin ise 16 trilyon 216 milyar lira olacağını öngörmekteyiz" dedi. Yılmaz "OVP finansal istikrarı güçlendirmeyi, mali disiplini ve enflasyonu kalıcı olarak tek haneye indirip fiyat istikrarını sağlamayı amaçlamaktadır" dedi. 2026 yılında, işsizlik oranının yüzde 8,4'e gerilemesi beklenmekte olduğunu belirten Yılmaz, merkezi yönetim bütçesinden yüzde 15,3 oranı ile en büyük payı yine eğitime ayırdıklarını ifade etti. Tarıma stratejik bir öncelik verildiğine dikkat çeken Yılmaz, "Bu doğrultuda 2026 yılı bütçemizde 888 milyar lira kaynak tahsis ediyoruz. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı ve dengeli büyüme stratejimizi sürdürüyoruz" diye konuştu