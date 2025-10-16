PODCAST CANLI YAYIN

SİGARA ZAMLI FİYATLARI 16 EKİM 2025 | Sigaraya zam mı geldi, kaç TL? En pahalı ve en ucuz sigara ne kadar oldu?

Sigaraya zam gelmesinin ardından, vatandaşlar “Sigaraya ne kadar zam geldi, en ucuz ve en pahalı sigara kaç TL oldu?” sorularının yanıtını araştırıyor. Üretici maliyetlerindeki artış ve vergi oranlarındaki güncellemelerin ardından sigara fiyatları 16 Ekim 2025 itibariyle yeniden belirlendi. Peki zamlı sigara fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel liste…

Giriş Tarihi:
SİGARA ZAMLI FİYATLARI 16 EKİM 2025 | Sigaraya zam mı geldi, kaç TL? En pahalı ve en ucuz sigara ne kadar oldu?

Ekim ayıyla birlikte sigara fiyatlarına zam yapıldı. Raflardaki yeni etiketler dikkat çekerken, hangi markalara ne kadar zam geldiği merak ediliyor. Peki sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları…

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

SİGARAYA ZAM MI GELDİ?
Ekim ayı itibarıyla tütün mamullerine bir kez daha zam yapıldı. Sigara fiyatlarına ortalama olarak paket başına 5 TL artış geldi. Yeni düzenlemeyle birlikte markaların fiyat listeleri güncellenirken, en ucuz sigara 95 TL, en pahalı sigara ise 105 TL seviyesine yükseldi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Sigara üreticilerinin gerçekleştirdiği fiyat güncellemeleri sonrasında raflardaki etiketler değişti. Ortalama 5 TL civarındaki zamla birlikte, birçok markada fiyat farkları oluştu.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

SİGARANIN ZARARLARI

Sigaranın insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri artık herkes tarafından biliniyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre dünya genelinde her üç yetişkinden biri sigara kullanıyor. Bu da yaklaşık 1,2 milyar kişinin tütün bağımlısı olduğu anlamına geliyor. Sigara kullanımı, başta akciğer kanseri olmak üzere birçok ölümcül hastalığın en önemli nedenlerinden biri.

Sigara sadece içen kişiye değil, çevresindeki insanlara da zarar verir. Bu duruma "pasif içicilik" denir ve özellikle çocuklar ile hamile kadınlar için son derece tehlikelidir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Anne adaylarının sigara içmesi, bebeklerde zeka geriliği ve düşük doğum ağırlığı gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Tütünün içeriğinde bulunan nikotin, karbonmonoksit ve katran gibi zehirli maddeler; bronşit, amfizem ve akciğer kanseri gibi hastalıkların başlıca sebepleridir.

Kalp ve damar hastalıklarını tetikler, kolesterol birikimini artırarak kalp krizi riskini yükseltir.

Yemek borusu, mide ve pankreas kanserine yol açabilir.

Mesane kanseri riski sigara içen erkeklerde çok daha fazladır.

Ağız kokusu, diş eti hastalıkları, diş kaybı ve tat alma bozuklukları oluşturur.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

El ve parmaklarda sararma, tırnak kırılması ve damar tıkanıklıkları gibi fiziksel deformasyonlara neden olur.

Özellikle damar tıkanıklığı sonucu oluşan Burger hastalığı, uzuv kaybına kadar giden ciddi bir sağlık problemidir.

Kısacası, sigara içilen her an vücuda yeni bir zarar verir. Bu nedenle sigarayı bırakmak, hem bireyin hem de çevresindekilerin sağlığı için atılabilecek en önemli adımlardan biridir.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Laleli'deki döviz bürolarına yapılan operasyondan CHP'nin şaibeli kurultayı çıktı!
Türk askeri Gazze'ye hangi şartla gider? Mehmetçik olmadan huzur zayıf ihtimal
Türk Telekom
Memur ve emekliye yeni maaş kapıda... Fark ne olacak? Ek ödemelerde yükselecek mi? İşte detaylar...
Başkan Erdoğan'dan nadir toprak elementi açıklaması! "Herhangi bir ülkeye verilmesi asla söz konusu değildir"
İsrail tarafından işkencelere maruz kalan Filistinli esirler yaşadıklarını anlattı! Lahey İsrail'i çağırıyor
Meteoroloji'den İstanbul ve 15 ile sağanak ve pus alarmı: Polar vortex etkisi tam gaz geliyor! Hafta sonuna dikkat
Çekmeköy'de İETT otobüsü durağa daldı: Ölü ve yaralılar var! 2 kişi gözaltına alındı | Kaza anı kamerada
CANLI ANLATIM | Takas yapıldı Refah kapısı açılmadı | İsrail ateşkesi bozma peşinde: Gazze'ye saldırılar devam ediyor
CANLI ANLATIM | Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Kremlin'de Putin ile görüştü: Gündem Esad'ın iadesi
Kandil 2 ileri 1 geri! "Suriye çıkışı" Duran Kalkan'ı rahatsız etti: Başkan Erdoğan'ı ve Bahçeli'yi hedef aldı | Kıbrıs tehdidi
ABD Başkanı Trump’tan savaş ilanı: “Çin’le ticaret savaşındayız"
SSK BAĞ-KUR'luya 32 bin TL ek ödeme: Ocak zammı öncesi emekli promosyonunda yeni eşik aşıldı! Hangi banka ne veriyor?
5G ihalesinde büyük gün geldi! Bakan Uraloğlu: Kamuya en az 2,1 milyar dolar gelir bekliyoruz
İçişleri Bakanlığı noktayı koydu! Trafik cezalarında yüzde 10’luk tolerans kalkıyor mu?
CHP'nin Malatya kongresinde kavga: Devreye çevik kuvvet girdi
Yolsuzluk davasına çıkacaktı: Netanyahu hastalık bahanesiyle mahkemeden kaçtı
Rojin Kabaiş soruşturmasında son durum! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı: Ek uzman mütalaası talep edildi | HTS, tanık ifadeleri ve telefon kilidi...
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun neden kadro dışı kaldı? Sadettin Saran'dan flaş açıklama
Tam 12’den vurdu! Kuruluş Orhan’ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu hazırlık sürecini ilk kez paylaştı: Hem eğlenceli hem karizmatik!