SİGARA ZAMLI FİYATLARI 16 EKİM 2025 | Sigaraya zam mı geldi, kaç TL? En pahalı ve en ucuz sigara ne kadar oldu?

(Takvim Foto Arşiv)

SİGARANIN ZARARLARI

Sigaranın insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri artık herkes tarafından biliniyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre dünya genelinde her üç yetişkinden biri sigara kullanıyor. Bu da yaklaşık 1,2 milyar kişinin tütün bağımlısı olduğu anlamına geliyor. Sigara kullanımı, başta akciğer kanseri olmak üzere birçok ölümcül hastalığın en önemli nedenlerinden biri.

Sigara sadece içen kişiye değil, çevresindeki insanlara da zarar verir. Bu duruma "pasif içicilik" denir ve özellikle çocuklar ile hamile kadınlar için son derece tehlikelidir.