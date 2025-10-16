SİGARA ZAMLI FİYATLARI 16 EKİM 2025 | Sigaraya zam mı geldi, kaç TL? En pahalı ve en ucuz sigara ne kadar oldu?

(Takvim Foto Arşiv)
SİGARANIN ZARARLARI
Sigaranın insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri artık herkes tarafından biliniyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre dünya genelinde her üç yetişkinden biri sigara kullanıyor. Bu da yaklaşık 1,2 milyar kişinin tütün bağımlısı olduğu anlamına geliyor. Sigara kullanımı, başta akciğer kanseri olmak üzere birçok ölümcül hastalığın en önemli nedenlerinden biri.
Sigara sadece içen kişiye değil, çevresindeki insanlara da zarar verir. Bu duruma "pasif içicilik" denir ve özellikle çocuklar ile hamile kadınlar için son derece tehlikelidir.
(Takvim Foto Arşiv)
Anne adaylarının sigara içmesi, bebeklerde zeka geriliği ve düşük doğum ağırlığı gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Tütünün içeriğinde bulunan nikotin, karbonmonoksit ve katran gibi zehirli maddeler; bronşit, amfizem ve akciğer kanseri gibi hastalıkların başlıca sebepleridir.
Kalp ve damar hastalıklarını tetikler, kolesterol birikimini artırarak kalp krizi riskini yükseltir.
Yemek borusu, mide ve pankreas kanserine yol açabilir.
Mesane kanseri riski sigara içen erkeklerde çok daha fazladır.
Ağız kokusu, diş eti hastalıkları, diş kaybı ve tat alma bozuklukları oluşturur.
(Takvim Foto Arşiv)
El ve parmaklarda sararma, tırnak kırılması ve damar tıkanıklıkları gibi fiziksel deformasyonlara neden olur.
Özellikle damar tıkanıklığı sonucu oluşan Burger hastalığı, uzuv kaybına kadar giden ciddi bir sağlık problemidir.
Kısacası, sigara içilen her an vücuda yeni bir zarar verir. Bu nedenle sigarayı bırakmak, hem bireyin hem de çevresindekilerin sağlığı için atılabilecek en önemli adımlardan biridir.