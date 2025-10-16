Fiyat görülecek sonra yemek yenecek!

Ticaret Bakanlığı'nın Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında uygulamaya aldığı "işletmelere fiyat bilgisi paylaşma zorunluluğunun" detayları belli oldu. Buna göre, Türkiye genelindeki tüm lokanta, restoran, kafe ve pastaneler, mevcuttaki fiyatlarını içeren menülerini daha önce açılan marketfiyati. org.tr'ye girmekle yükümlü olacak.



Tüketicilerin farklı marketlerdeki fiyatları karşılaştırarak en uygun fiyatlı ürünleri bulmalarını sağlayan "Market Fiyatı" uygulamasına eklenecek bir sekme ile artık restoran, kafe, pastane gibi işletmelerin de menülerini buraya girmelerine olanak tanınacak. Eğer işletme güncel menüsünü sisteme girmemiş ve vatandaşa verdiği menüde artış yönünde bir fark varsa vatandaş bu durumu işletmeye bildirerek sistemdeki daha düşük olan fiyatın uygulanmasını isteyebilecek.