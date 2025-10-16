Bina tamamlama sigortası vatandaşlara güvence veriyor

PODCAST CANLI YAYIN

Sigorta destekli güvenli konut modelinin detaylarını paylaşan Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, bina tamamlama sigortası sayesinde vatandaşların sadece ev sahibi olmakla kalmayıp, aynı zamanda oturacakları konutun tamamlanacağına dair kesin bir güvence elde ettiklerine dikkat çekti...

MHR GYO tarafından, İstanbul'un yükselen yaşam merkezi Kurtköy'de hayata geçirilen QFlats gayrimenkul projesi, baştan sona Bina Tamamlama Sigortası güvencesiyle yürütülecek. TEM otoyoluna 1 dakika, Sabiha Gökçen Havalimanı'na 8 dakika mesafe uzaklıkta yer alan QFlats Kurtköy, şık ve konforlu tasarımı ile dikkat çekiyor. 2027 Aralık tarihinde tamamlanacak olan proje; 70 adet 1+1 ve 277 adet 2+1 olmak üzere toplam 347 konuttan oluşuyor. QFlats ile gayrimenkul sektöründe 'sigorta destekli güvenli konut' modeli hayata geçiyor.

'BİNA TAMAMLAMA KRİTİK BİR ARAÇ'
Lansmanda konuşan Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, afetlere karşı toplumun direncini artırmanın, kentsel dönüşümü hızlandırmanın ve sigorta mekanizmalarını hayata geçirmenin yalnızca bir kamu politikası olmadığını belirterek, "Ülkemizin geleceği için vazgeçilmez bir zorunluluktur. Biz Maher Holding Sigorta Grubu olarak, uzun süredir dile getirdiğimiz önleyici sigortacılık misyonumuz gereği bu vizyonun tam merkezindeyiz.

Quick Sigorta öncülüğünde Türkiye'de ilk kez uygulamaya aldığımız Bina Tamamlama Sigortası, kentsel dönüşümün ve yeni konut projelerinin güvence altına alınmasında kritik bir araçtır" dedi. Bina Tamamlama Sigortası sayesinde vatandaşların sadece ev sahibi olmakla kalmayıp, aynı zamanda oturacakları konutun tamamlanacağına dair kesin bir güvence elde ettiklerine dikkat çeken Yaşar, şunları söyledi: "Bina tamamlama sigortası, yalnızca finansal bir poliçe değil; toplumun geleceğini, şehirlerimizin güvenliğini ve ekonomimizin sürdürülebilirliğini teminat altına alan bir mekanizmadır. Türkiye'nin önünde çok büyük bir kentsel dönüşüm ihtiyacı var. Bu dönüşümün sağlıklı ve güvenli şekilde gerçekleşebilmesi için bina tamamlama sigortasının yaygınlaştırılması artık kaçınılmazdır. Güçlü sermaye yapımız, uluslararası reasürans bağlantılarımız ve inovatif yaklaşımımızla bu alandaki öncü rolümüzü sürdüreceğiz."

