Beşiktaş'ta ilk yolcu belli oldu! Sergen Yalçın bileti kesti

Sezon başında Beşiktaş savunmasının değişilmez ismi olan Gabriel Paulista, teknik direktör değişikliğinin ardından gözden düştü. Ole Gunnar Solskjaer döneminde sürekli ilk 11'de şans bulan Brezilyalı savunmacı, Sergen Yalçın'ın göreve gelmesiyle birlikte formasını yeni transfer Tiago Djalo'ya kaptırdı.
Ligde Göztepe'ye deplasmanda 3-0 kaybedilen maçta 90 dakika sahada kalan 34 yaşındaki stoper, bu karşılaşmanın ardından oynanan Kayserispor (4-0), Kocaelispor (3-1) ve Galatasaray maçlarında yedek kulübesinden çıkamadı.
Yalçın'ın son haftalarda savunmada görev verdiği Djalo, Emirhan ve Uduokhai üçlüsünün performanslarından memnun olduğu öğrenildi.
YALÇIN'DAN NET MESAJ: "PLANLARIMDA YOK"
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, yönetime Paulista'nın gelecek planlamasında yer almadığı yönünde rapor sunduğu öğrenildi.
Tecrübeli hocanın, yaş ortalamasını düşürmek ve savunmada daha dinamik bir yapı kurmak istediği ifade ediliyor.
Bu nedenle Paulista ile yolların devre arasında ayrılması artık yüksek ihtimal olarak görülüyor.
BREZİLYA KULÜPLERİ DEVREDE
Deneyimli futbolcunun geleceğiyle ilgilenen kulüplerin başında Brezilya'dan bazı ekiplerin olduğu belirtildi.
Ülkesinde oynamaya sıcak bakan Gabriel Paulista için Corinthians ve Internacional gibi takımların nabız yokladığı ileri sürüldü.
Maddi koşulların uygun olması halinde Beşiktaş yönetimi, oyuncunun satışına onay verecek.