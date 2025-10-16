PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş'ta ilk yolcu belli oldu! Sergen Yalçın bileti kesti

Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın’ın göreve gelmesiyle birlikte yeni bir dönem başladı. Siyah-beyazlılar, son 3 haftada 7 puan toplarken tecrübeli çalıştırıcı kadroda ciddi bir revizyonun da sinyallerini verdi. Bu doğrultuda takımdan ayrılacak ilk ismin Gabriel Paulista olacağı iddia edildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Beşiktaş'ta ilk yolcu belli oldu! Sergen Yalçın bileti kesti

Sezon başında Beşiktaş savunmasının değişilmez ismi olan Gabriel Paulista, teknik direktör değişikliğinin ardından gözden düştü. Ole Gunnar Solskjaer döneminde sürekli ilk 11'de şans bulan Brezilyalı savunmacı, Sergen Yalçın'ın göreve gelmesiyle birlikte formasını yeni transfer Tiago Djalo'ya kaptırdı.

Ligde Göztepe'ye deplasmanda 3-0 kaybedilen maçta 90 dakika sahada kalan 34 yaşındaki stoper, bu karşılaşmanın ardından oynanan Kayserispor (4-0), Kocaelispor (3-1) ve Galatasaray maçlarında yedek kulübesinden çıkamadı.

Yalçın'ın son haftalarda savunmada görev verdiği Djalo, Emirhan ve Uduokhai üçlüsünün performanslarından memnun olduğu öğrenildi.

Gabriel Paulsita (Takvim.com.tr Foto Arşiv)Gabriel Paulsita (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

YALÇIN'DAN NET MESAJ: "PLANLARIMDA YOK"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, yönetime Paulista'nın gelecek planlamasında yer almadığı yönünde rapor sunduğu öğrenildi.
Tecrübeli hocanın, yaş ortalamasını düşürmek ve savunmada daha dinamik bir yapı kurmak istediği ifade ediliyor.

Bu nedenle Paulista ile yolların devre arasında ayrılması artık yüksek ihtimal olarak görülüyor.

Gabriel Paulsita (Takvim.com.tr Foto Arşiv)Gabriel Paulsita (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

BREZİLYA KULÜPLERİ DEVREDE

Deneyimli futbolcunun geleceğiyle ilgilenen kulüplerin başında Brezilya'dan bazı ekiplerin olduğu belirtildi.
Ülkesinde oynamaya sıcak bakan Gabriel Paulista için Corinthians ve Internacional gibi takımların nabız yokladığı ileri sürüldü.

Maddi koşulların uygun olması halinde Beşiktaş yönetimi, oyuncunun satışına onay verecek.

Gabriel Paulsita (Takvim.com.tr Foto Arşiv)Gabriel Paulsita (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

SÖZLEŞMESİ 2027'YE KADAR

26 Kasım'da 35 yaşına girecek olan Paulista'nın Beşiktaş ile sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam ediyor. Ancak yönetim, yüksek maaş yükünü azaltmak ve rotasyonda yer açmak amacıyla ayrılığa sıcak bakıyor.

Beşiktaş formasıyla bugüne kadar 36 resmi maça çıkan Brezilyalı savunmacı, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Gabriel Paulsita (Takvim.com.tr Foto Arşiv)Gabriel Paulsita (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

BEŞİKTAŞ'TA SAVUNMADA YENİ DÖNEM

Sergen Yalçın, savunma hattında Djalo, Emirhan, Uduokhai üçlüsüne güveniyor. Ocak ayında Paulista'nın ayrılığı halinde Beşiktaş'ın yeni bir stoper transferi yapması da beklenmiyor. Yalçın'ın önceliği, mevcut genç isimlerin uyumunu korumak ve savunmadaki istikrarı sürdürmek olacak.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Paramount Hotel iddialarına kara para soruşturması: Kayyum atandı Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı! Listede Sezgin Baran Korkmaz da var
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Devlet Denetleme Kurulundan sahte e-İmza olayıyla ilgili inceleme
Türk Telekom
Türkiye'de 5G dönemi başlıyor: Mobil internet hızı 10 kat artacak | İşte 10 soruda 5G hakkında merak edilenler
Domenico Tedesco transferde eski yıldızını Fenerbahçe'ye istedi!
Türkiye dünyada 2.sırada! Nadir Toprak Elementleri nerede kullanılıyor? "Berat Albayrak döneminde ciddi araştırma yapıldı"
ABD-İsrail-İran savaşı yeniden mi başlıyor? Trump Knesset’te B-2’lerle tehdit etti | Tahran-Moskova-Pekin hattında dikkat çeken sevkiyat
Kuzen Esad tutuklandı! Suriye'de Captagon çetesine operasyon
5G ihalesi tamamlandı! Hangi şirket kaç paket aldı? Ne zaman hizmete girecek?
Muharrem İnce'nin algısı boşa düştü! "Çöpten yiyecek toplayan adam" gerçeği ne çıktı
ABD'den düpedüz ırkçılık! Trump yönetiminden sadece beyazlara vize var
YENİ TORBA YASA YOLDA: Emekli maaş sistemi, ikramiye zammı, 7.200 prim indirimi, esnek çalışma... İşte 8 maddede reform paketi
Laleli'deki döviz bürolarına yapılan operasyondan CHP'nin şaibeli kurultayı çıktı!
İlim Yayma Cemiyeti 75 yaşında! Bilal Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı mesajı
CBS News röportajın tamamını yayımladı! Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan İsrail ve SDG hakkında flaş açıklamalar!
Unutulduğunu düşünmüştü... Yabancı Damat’ın Memik Dede’si Arif Erkin Güzelbeyoğlu’nun o sözleri yürekleri sızlattı
MSB'den Gazze açıklaması: Göreve hazırız | SGD uyarısı: Entegrasyon kritik!
Bütçe maratonu başlıyor! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: Amaç enflasyonu kalıcı olarak tek haneye indirip fiyat istikrarını sağlamak
İsrail ateşkesten sonra iş birlikçilerini Gazze’ye saldı: Filistinli gazeteciyi de onlar öldürdü | Hamas infaza başladı
O artık minnoş Arda değil koskocaman bir genç! Aliye’nin çocuk yıldızı Ayberk Koçar’ın son hali şaşırttı