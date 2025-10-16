Beşiktaş'ta ilk yolcu belli oldu! Sergen Yalçın bileti kesti

Yalçın'ın son haftalarda savunmada görev verdiği Djalo, Emirhan ve Uduokhai üçlüsünün performanslarından memnun olduğu öğrenildi.

Ligde Göztepe'ye deplasmanda 3-0 kaybedilen maçta 90 dakika sahada kalan 34 yaşındaki stoper, bu karşılaşmanın ardından oynanan Kayserispor (4-0), Kocaelispor (3-1) ve Galatasaray maçlarında yedek kulübesinden çıkamadı.

Gabriel Paulsita (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

YALÇIN'DAN NET MESAJ: "PLANLARIMDA YOK"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, yönetime Paulista'nın gelecek planlamasında yer almadığı yönünde rapor sunduğu öğrenildi.

Tecrübeli hocanın, yaş ortalamasını düşürmek ve savunmada daha dinamik bir yapı kurmak istediği ifade ediliyor.

Bu nedenle Paulista ile yolların devre arasında ayrılması artık yüksek ihtimal olarak görülüyor.