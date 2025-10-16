PODCAST CANLI YAYIN

5G ihalesi tamamlandı! Hangi şirket kaç paket aldı? Ne zaman hizmete girecek?

5G teknolojisinin hayata geçmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında ihale gerçekleştirildi. 5G ihalesinde 700 MHz frekansında A1 paketine en yüksek teklifi 429 milyon dolarla Turkcell, A2'ye 426 milyon dolarla Vodafone ve A3'e 425 milyon dolarla Türk Telekom verdi. İşletmeler 1 Nisan 2026 itibarıyla 5G hizmeti sunmaya başlayacak. 5G ihalesinde Türk Telekom B7 paketine 212 milyon dolarla, B8 paketine de 248 milyon dolarla en yüksek teklifi verdi. 2 frekans bandında 11 paket için verilen en yüksek tekliflerin toplam tutarı, KDV dahil 3 milyar 534 milyon dolar oldu. Böylece 5G ihale süreci tamamlandı. 5G ihalesinde Turkcell 5, Türk Telekom 4, Vodafone 2 paket satın aldı.

5G teknolojisinin hayata geçmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında ihale gerçekleştirildi.

İHALE BAŞLADI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan 5G mobil elektronik haberleşme altyapılarının kurulması, işletilmesi ve hizmetlerin sunulmasına ilişkin yetkilendirme ihalesi başladı.

TEKLİFLERİN TOPLAMI 3 MİLYAR 534 MİLYON DOLAR

2 frekans bandında 11 paket için verilen en yüksek tekliflerin toplam tutarı, KDV dahil 3 milyar 534 milyon dolar oldu.

HANGİ ŞİRKET KAÇ PAKET ALDI?

Böylece 5G ihale süreci tamamlandı. 5G ihalesinde Turkcell 5, Türk Telekom 4, Vodafone 2 paket satın aldı.

EN YÜKSEK TEKLİFİ HANGİ ŞİRKET VERDİ?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan 5G ihalesinde 700 MHz frekansında A1 paketine en yüksek teklifi 429 milyon dolarla Turkcell, A2 paketine 426 milyon dolarla Vodafone ve A3 paketine 425 milyon dolarla Türk Telekom verdi.

BTK'de gerçekleştirilen 5G mobil elektronik haberleşme altyapılarının kurulması, işletilmesi ve hizmetlerin sunulmasına ilişkin yetkilendirme ihalesinde ilk olarak 700 MHz frekansına yönelik teklifler değerlendirildi.

A1, A2 ve A3 paketleri için Turkcell 429 milyon dolar, Vodafone 426 milyon dolar, Türk Telekom 425 milyon dolar kapalı teklif verdi.

Sözlü teklif kısmına Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom katıldı. Ancak üç operatör de kapalı zarfta verdiği tekliflerini yükseltmedi.

Böylece 5G ihalesinde 700 MHz frekansında A1 paketine en yüksek teklifi 429 milyon dolarla Turkcell, A2 paketine 426 milyon dolarla Vodafone ve A3 paketine 425 milyon dolarla Türk Telekom vermiş oldu.

En yüksek teklif veren Turkcell, A1 paketini ve bant içerisinde ilk yer seçme hakkını kazandı. Turkcell, 723-733 MHz ve 778-788 MHz aralığını seçti.

A2 paketini ve ikinci yer seçme hakkını kazanan Vodafone ise 713-723 MHz ve 768-778 MHz aralığını tercih etti.

A3 paketi ve 700 MHz bandında kalan yerler ise 3. en yüksek teklifi vermesi sebebiyle Türk Telekom'a ait oldu. Böylece 703-713 MHz ve 758-768 MHz aralığı Türk Telekom tarafından alınmış oldu.

Böylece A1, A2 ve A3 paketleri için toplam teklif 1 milyar 280 milyon dolar olarak gerçekleşti.

TÜRK TELEKOM'DAN EN YÜKSEK TEKLİF

5G ihalesinde Türk Telekom B7 paketine 212 milyon dolarla, B8 paketine de 248 milyon dolarla en yüksek teklifi verdi.

BTK ve İhale Komisyonu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, tarihi bir ana tanıklık edildiğini söyledi.

Türkiye'nin bu ihaleyle 5G çağına adım attığını bildiren Karagözoğlu, bunun sadece teknolojik bir geçiş değil, ülke için stratejik bir dönüm noktası olduğunu kaydetti.

Karagözoğlu, 5G ile yeni bir devrin başlayacağını belirterek, "Elektronik haberleşme sektörü, makineler arası iletişim, yapay zeka, artırılmış gerçeklik, otonom sistemler ve robot teknolojilerin temel altyapısı haline gelecek. 5G sayesinde M2M, yani makineler arası haberleşme ve IoT, yani nesnelerin interneti uygulamaları her zamankinden daha etkin hale gelecek, kullanıcılar yüksek kaliteli, kesintisiz bir dijital deneyim yaşayacak. 5G'nin etkileri yalnızca iletişim alanıyla sınırlı kalmayacak." dedi.

5G ile ilgili en büyük kıstasın yerli ve milli çalışmalar olduğunu ifade eden Karagözoğlu, 2008'deki 3G ihalelerinde operatörlerimize yatırımlarının bir kısmını Türkiye'de AR-GE merkezi bulunan firmalardan yapma şartı getirdiklerini hatırlattı.

Karagözoğlu, 2015'teki 4,5G ihalelerinde ise bu yaklaşımı güçlendirerek yatırımların yüzde 45'inin yerli malı belgeli ürünlerden sağlanmasını şart koştuklarını vurgulayarak, yerli üreticileri desteklemek ve sektörde kalıcı bir yerli ekosistem oluşturmak için yoğun bir çalışma dönemine girdiklerini dile getirdi.

Bu kapsamda Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) üyesi 14 firma ve 3 mobil işletmeciyle "Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi" (UUYM5G) üzerinde çalışıldığını belirten Karagözoğlu, "Bu projeyi, 5G'nin donanım ve yazılım ihtiyaçlarına yerli ve milli imkanlarla cevap verebilmek amacıyla geliştirdik. Bakanlığımızın, BTK'nin ve TÜBİTAK'ın desteğiyle yürütülen bu proje kapsamında, 5G altyapıları için kritik öneme sahip 5G çekirdek şebekeyi, 5G baz istasyonunu, 5G'ye özel yönetim, servis ve operasyon yazılımlarını, 7-13 GHz bandında çalışan radyolink ürünlerinin ilk prototiplerini tamamen yerli imkanlarla geliştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

HTK üyesi firmaların ihracat kapasitesini artırmak için Ticaret Bakanlığının HİSER programının devreye alındığını kaydeden Karagözoğlu, bu kapsamda eğitim, danışmanlık, yurt dışı bağlantılar ve alım gibi faaliyetlerin yüzde 70'inin Bakanlık tarafından karşılanmaya başlandığını anlattı.

Karagözoğlu, "Yapılan çalışmalarla 4,5G şebekelerinde yerlilik oranı, hedeflenen yüzde 45'in üzerine çıkarak yüzde 52'ye ulaştı. Yeni ihaleyle bu oranı yüzde 60'a yükseltmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca uygun ürün bulunması halinde şebekelerde kullanılan donanımın yüzde 30'unun tamamen milli, yani fikri ve mülkiyet hakları Türkiye'ye ait ürünlerden oluşmasını şart koşuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bugün itibarıyla, üç işletmeciye tahsis edilen toplam frekans bandının 549,2 MHz seviyesinde olduğuna işaret eden Karagözoğlu, şunları kaydetti:

"Tamamlanan ihale ile işletmecilerimize tahsis edilen frekans bandı 400 MHz daha artmış olacak. Bu da kapasitemizde yüzde 72,8 oranında bir artış anlamına gelecek. İşletmecilerimiz, yeni yetkilendirmeleri çerçevesinde 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren ülke genelinde 5G hizmetini sunmaya başlayacak."

5G HİZMETİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, işletmelerin 1 Nisan 2026 itibarıyla 5G hizmeti sunmaya başlayacaklarını aktardı.

Uraloğlu, ihale kapsamındaki frekans bantlarına ilişkin de değerlendirmede bulunarak, şu bilgileri verdi:

"700 MHz ve 3,5 GHz frekans bantlarında toplam 400 MHz frekans için 2 milyar 125 milyon dolar asgari değer üzerinden yapılacak ihaleyle, 11 farklı frekans paketi işletmecilere tahsis edilecek. İşletmecilerimiz de ihaleye ayrı ayrı girecek ve kendi stratejilerine göre en uygun ve en fazla frekans bandını almak için yarışacak."

"YENİ DÖNEMLE MOBİL İNTERNET HIZI ARTACAK"

5G teknolojisinin, çok daha düşük gecikme süreleri ve çok daha yüksek bağlantı kapasiteleriyle sadece günlük hayatı değil, iş yapış biçimlerini de değiştireceğini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"2G, 3G ve 4,5G hizmetlerini başarıyla sürdüren işletmecilerimizle yoğun teknik çalışmalar yürüttük. Yeni dönemle mobil internet hızlarında 4,5G'ye kıyasla 10 kata varan artış deneyimlenebilecek. Bu açıdan bakıldığında 5G teknolojisi sahip olduğu çok düşük gecikmeli mobil iletişim ve yoğun makine tipi haberleşme özellikleri ile birçok sektörde iş süreçlerinde önemli değişikliklere yol açacak. Tam otonom sürüş, uzaktan ameliyat, akıllı tarım, akıllı fabrikalar gibi alanlarda 5G'nin sunduğu imkanlardan faydalanılacak. 5G altyapısında yerlilik ve millilik teşvik edildi. Yüzde 60'a varan yerli ürün, yüzde 30'a kadar milli haberleşme ürünü kullanma zorunluluğu olacak. Böylece hem teknolojide dışa bağımlılığı azaltacak hem de yerli üretimi teşvik edeceğiz."

