5G ihalesi bugün yapılıyor: 2,1 milyar dolarlık frekans tahsisiyle 2030’a kadar 100 milyar dolar ekonomik katkı ve 1,5 milyon istihdam hedefleniyor.

Türkiye ekonomisine 2030'a kadar 100 milyar dolar katkı ile 1.5 milyon istihdam sağlaması öngörülen 5G ihalesi bugün yapılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Toplam 400 MHz frekans için 2 milyar 125 milyon dolar asgari değer üzerinden yapılacak ihaleyle toplam 11 farklı frekans paketi işletmecilere tahsis edilecek" dedi. Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı, 4 büyüklerin stadyumları, TBMM ile toplam 41 alanda 5G deneme izinleri verdiklerini belirtirken, işletmecilerin 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla 5G hizmeti sunmaya başlayacağını ifade etti


Bakan Uraloğlu: 5G 1 Nisan 2026'dan sonra hizmete başlayacak

