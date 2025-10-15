Emekliye taban aylık zammı geliyor! Gelirlere enflasyon ayarı

Fotoğraf, (takvim.com.tr)
NASIL UYGULANACAK?
Kesin oran Ocak ayı başında belli olacak. Ayrıca bu oranın taban aylığa yansıtılması da söz konusu olabilecek. Böylece tüm emeklilerin eline geçen para aynı oranda artacak. Bu formül bu yıl da zam dönemlerinde uygulandı. Taban aylık bu yılın Ocak ayında bir önceki 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 15.75 artırılarak 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya, Temmuz ayında da yüzde 16.67 artışla 16 bin 881 liraya yükseltilmişti. 2026'nın Ocak ayında da benzer bir uygulama beklentisi bulunuyor. Bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 10.16 çıkar ve bu oran taban aylığa yansıtılırsa en düşük ödeme 18 bin 593 lira olacak. 6 aylık enflasyonun yüzde 13.08 olarak gerçekleşmesi ve bunun uygulanması halinde ise taban aylık 19 bin 89 liraya çıkacak.
DUL VE YETİM NE ALACAK?
Taban aylıkta yapılacak artıştan dul ve yetimler de yararlanacak. Eğer taban aylık 16 bin 881 liradan 18 bin 593 liraya çıkarsa en düşük ödeme, ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanlarda 12 bin 661 liradan 13 bin 945 liraya, aylık oranı yüzde 50 olanlarda 8 bin 441 liradan 9 bin 296 liraya, aylık oranı yüzde 25 olanlarda 4 bin 220 liradan 4 bin 648 liraya yükselecek. Taban aylığın 19 bin 89 liraya yükselmesi halinde de aylık oranı yüzde 75 olanlara 14 bin 316 liradan, yüzde 50 olanlara 9 bin 544 liradan, yüzde 25 olanlara 4 bin 772 liradan az ödeme yapılamayacak. Ocak zammı sonrası ek ödeme dahil aylık tutarı bu tutarların altında kalanların ödemesi bu tutarlara tamamlanacak.
