Emekliye taban aylık zammı geliyor! Gelirlere enflasyon ayarı

NASIL UYGULANACAK?



Kesin oran Ocak ayı başında belli olacak. Ayrıca bu oranın taban aylığa yansıtılması da söz konusu olabilecek. Böylece tüm emeklilerin eline geçen para aynı oranda artacak. Bu formül bu yıl da zam dönemlerinde uygulandı. Taban aylık bu yılın Ocak ayında bir önceki 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 15.75 artırılarak 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya, Temmuz ayında da yüzde 16.67 artışla 16 bin 881 liraya yükseltilmişti. 2026'nın Ocak ayında da benzer bir uygulama beklentisi bulunuyor. Bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 10.16 çıkar ve bu oran taban aylığa yansıtılırsa en düşük ödeme 18 bin 593 lira olacak. 6 aylık enflasyonun yüzde 13.08 olarak gerçekleşmesi ve bunun uygulanması halinde ise taban aylık 19 bin 89 liraya çıkacak.