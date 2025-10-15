PODCAST CANLI YAYIN

Emekliye taban aylık zammı geliyor! Gelirlere enflasyon ayarı

Emeklilerin Ocak zammı yaklaşırken, hem kök aylıklara ve ek ödemelere yansıtılacak zam oranı hem de taban aylıkta bir artış yapılıp yapılmayacağı merakla bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını bu yılın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon oranı gösterecek. Şu ana kadar bu verilerden 3’ü belli oldu. Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 7.5 çıktı. Gözler kalan 3 veriye çevrilirken, enflasyon tahminleri de ipuçlarını verdi.

Giriş Tarihi:
Emekliye taban aylık zammı geliyor! Gelirlere enflasyon ayarı

Emeklilerin Ocak zammı yaklaşırken, hem kök aylıklara ve ek ödemelere yansıtılacak zam oranı hem de taban aylıkta bir artış yapılıp yapılmayacağı merakla bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını bu yılın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon oranı gösterecek. Şu ana kadar bu verilerden 3'ü belli oldu. Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 7.5 çıktı. Gözler kalan 3 veriye çevrilirken, enflasyon tahminleri de ipuçlarını verdi.

Fotoğraf, (takvim.com.tr)Fotoğraf, (takvim.com.tr)

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına ve ek ödemelerine yansıtılacak zam oranının taban aylığa da uygulanması gündemde. Enflasyon tahminlerine göre en düşük ödeme 18 bin 593 liraya çıkabileceği gibi, 19 bin lirayı da aşabilecek...

Fotoğraf, (takvim.com.tr)Fotoğraf, (takvim.com.tr)

İŞTE TAHMİNLER
2025 yılı enflasyonuna ilişkin tahminler yüzde 28.5 ile yüzde 31.94 aralığında bulunuyor. Bu tahminlere göre de ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.14 ile yüzde 13.08 aralığında bekleniyor.

Fotoğraf, (takvim.com.tr)Fotoğraf, (takvim.com.tr)


NASIL UYGULANACAK?

Kesin oran Ocak ayı başında belli olacak. Ayrıca bu oranın taban aylığa yansıtılması da söz konusu olabilecek. Böylece tüm emeklilerin eline geçen para aynı oranda artacak. Bu formül bu yıl da zam dönemlerinde uygulandı. Taban aylık bu yılın Ocak ayında bir önceki 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 15.75 artırılarak 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya, Temmuz ayında da yüzde 16.67 artışla 16 bin 881 liraya yükseltilmişti. 2026'nın Ocak ayında da benzer bir uygulama beklentisi bulunuyor. Bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 10.16 çıkar ve bu oran taban aylığa yansıtılırsa en düşük ödeme 18 bin 593 lira olacak. 6 aylık enflasyonun yüzde 13.08 olarak gerçekleşmesi ve bunun uygulanması halinde ise taban aylık 19 bin 89 liraya çıkacak.

Fotoğraf, (takvim.com.tr)Fotoğraf, (takvim.com.tr)


DUL VE YETİM NE ALACAK?

Taban aylıkta yapılacak artıştan dul ve yetimler de yararlanacak. Eğer taban aylık 16 bin 881 liradan 18 bin 593 liraya çıkarsa en düşük ödeme, ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanlarda 12 bin 661 liradan 13 bin 945 liraya, aylık oranı yüzde 50 olanlarda 8 bin 441 liradan 9 bin 296 liraya, aylık oranı yüzde 25 olanlarda 4 bin 220 liradan 4 bin 648 liraya yükselecek. Taban aylığın 19 bin 89 liraya yükselmesi halinde de aylık oranı yüzde 75 olanlara 14 bin 316 liradan, yüzde 50 olanlara 9 bin 544 liradan, yüzde 25 olanlara 4 bin 772 liradan az ödeme yapılamayacak. Ocak zammı sonrası ek ödeme dahil aylık tutarı bu tutarların altında kalanların ödemesi bu tutarlara tamamlanacak.

YASAL UYARI: TAKVİM.COM.TR'DE YAYINLANAN KÖŞE YAZISI/HABERİN TÜM HAKLARI TURKUVAZ MEDYA GRUBU'NA AİTTİR. KAYNAK GÖSTERİLSE VEYA HABERE AKTİF LİNK VERİLSE DAHİ KÖŞE YAZISI/HABERİN TAMAMI YA DA BİR BÖLÜMÜ KESİNLİKLE KULLANILAMAZ. KULLANILMASI DURUMUNDA YASAL İŞLEM BAŞLATILACAKTIR.

Emekliye %13.08 kök zam hesabı: En düşük SSK BAĞ-KUR maaşı için ocakta 2 oran masada! Taban aylık 19 bin TLyi aşacakEmekliye %13.08 kök zam hesabı: En düşük SSK BAĞ-KUR maaşı için ocakta 2 oran masada! Taban aylık 19 bin TLyi aşacak

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Gürcistan galibiyeti yüzleri güldürdü! Başkan Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a tebrik
CANLI ANLATIM | Gazze anlaşmasında 2. aşama şimdi başlıyor! ABD Başkanı Donald Trump duyurdu
Bizim Çocuklar'dan farklı tarife! Türkiye - Gürcistan: 4-1 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan'ın havada resti! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Netanyahu ile aynı kareye girmeyiz
Başkan Erdoğan kiralık konutta yeni dönemi açıkladı: "Planı devlet yapacak"
Son dakika: Yukarı yönlü revize ettiler! IMF Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
Türkiye barış masasında kilit rolde! İngiltere Başbakanı Starmer'dan Gazze ateşkesi açıklaması: Erdoğan sayesinde uygulandı
Fenerbahçe'ye yıldız yağacak! 4 transfer bombası
Türkiye'den Gazze'ye 900 tonluk insani yardım: Gemi yola çıktı! Başkan Erdoğan açıkladı: "Geleceği inşa edeceğiz"
Özgür Özel'in "manda" turu... Brüksel'de Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldı tepkiler peş peşe geldi
Başkan Erdoğan'dan Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi dönüşü uçakta önemli açıklamalar
İsrail ateşkesi ihlal etti! Gazze'de Filistinlilere saldırı: Şehitler var | Hamas'tan çağrı
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan için istenen ceza belli oldu! Adliyede tehditler savurmuştu
Başkan Erdoğan Gazze’de barış belgesini bizzat okudu: Mısır’da attığımız imza sıradan değil
Mehmetçik Gazze'ye gidecek mi? Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama
Başkan Erdoğan'dan "ikinci one minute" çıkışı! Havada rest çekti: "Netanyahu varsa biz yokuz"
Dünya basınında gündem Başkan Erdoğan’ın Netanyahu vetosu
Emekliye %13.08 kök zam hesabı: En düşük SSK BAĞ-KUR maaşı için ocakta 2 oran masada! Taban aylık 19 bin TL'yi aşacak
A’dan Z’ye hafızalara kazındı! Esra Ceyhan’ın son hali ortaya çıktı!
MHP lideri Devlet Bahçeli'den "alevi" çıkışı: Tuzakları bozmanın vakti geldi | CHP'ye ayar DEM'e uyarı